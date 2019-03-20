談善言拍住楊偲泳演同性戀不尷尬　盼望《淪落人》橫掃金像獎

談善言（阿談）今日（20/3）聯同韓國女星裴斗娜，還有郭富城、林嘉欣、梁洛施、麥浚龍、黃偉文等人出席品牌傢俱系列展覽活動。阿談早前搬入新居，特意添置新傢俱，她較鍾情平實風格的傢俱：「我盡量會搵啲素色啲，簡單啲嘅傢俱，不過有啲傢俬好似梳化唔係成日洗，所以梳化布會揀番啲民族風點綴下。」

最近阿談與楊偲泳（Renci）合作拍攝電影《喜歡妳是妳》，飾演橫跨17至30歲的同性伴侶。阿談與Renci頗為相熟，所以演同性戀未感尷尬：「反而係劇組比較緊張，因為佢哋驚我地走光或者唔舒服，所以佢哋嚴陣以待，男仔清曬場，得返女性工作人員喺現場。」問到過往有否被同性追求，阿談透露有人對自己有意，但得悉阿談不是同性戀者，所以沒有實質行動追求。

談善言與楊偲泳老友鬼鬼，所以演同性戀不尷尬，反而劇組較緊張。（梁碧玲攝）

香港電影金像獎將於下個月隆重舉行，問到最想哪部電影滿載而歸，阿談屬意陳小娟執導，黃秋生主演的《淪落人》：「我睇優先場嘅時候，覺得香港好少咁溫情，令人睇完個心好暖嘅電影，而且劇情舒服，秋生都做得好好，香港電影有關社會問題都比較沉重，呢套中間有番啲正能量俾大家，係近年比較窩心嘅港產片。」她更希望陳小娟憑《淪落人》勇奪新晉導演獎。

阿談希望陳小娟憑《淪落人》勇奪新晉導演獎。（梁碧玲攝）