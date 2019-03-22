羅力威新歌回顧十年音樂路MV拍到喊　歌迷：謝謝你出現在我的青春

人習慣為自己人生設定一啲關口：大學畢業後搵份穩定工作，拍拖結婚生兒育女，呢啲設定彷佛係公認標準，好多人執迷於定下好多目標，許下好多承諾，只為睇起嚟自己嘅人生無落後其他人太多。2009年羅力威參加第一屆《亞洲星光大道》成為冠軍王，當年以新人身份，未出碟已入圍叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」五強，眨下眼已經入行十年，最近推出全新廣東歌曲《變幻人生》，歌曲概括十年來心路歷程，拍MV時更令佢一度眼濕濕。

入行十年，羅力威堅持專注音樂發展，最近以新歌《變幻人生》道出多年來嘅心路歷程。

「想感謝沿途一直支持自己的家人、愛人、朋友和歌迷。歌曲中我用了自己的角度去看人生，光陰似箭、人生苦短，很多東西你會不斷追求、尋求，不過即使沒有好結果，嘗試過就好，不需要被打倒。」《變幻人生》嘅歌詞由羅力威及另外兩位填詞人方浩權、陳智霖合作完成，最初羅力威並沒有打算親自填詞，但睇過另外兩位填詞人嘅歌詞後深受感動，並同時啓發了他，於是佢喺歌詞中加入自己好多感受，最終成為現在三人合寫作品。」對佢而言，人生係一場旅程：「不論好與壞，都要懂得欣賞沿途風景。」

唔止羅力威對呢首歌特別有感覺，佢嘅一班歌迷都身同感受。（羅力威IG）

人生總會遇上高山低谷，當年參加歌唱比賽一鳴驚人，但羅力威亦深明演藝事業係一場耐力戰，面對每個難關都沉著應戰。

MV搵嚟小提琴手岑幸富參與拍攝，佢曾經歷交通意外導致左手傷健，越過重重困難再走出谷底，殘障亦代表現實中各種困阻，但遇到困阻唔代表要放棄，反而更要表現出殘而不廢、堅定信念嘅精神；另一位現代舞者則從舞蹈表達內心軟弱，面對困局痛苦及掙扎。相比堅定不移嘅樂手，舞者縱使不放棄，但仍要與各種痛苦交戰。

擁有八級小提琴資格嘅羅力威，拎起岑幸富小提琴試拉時大呼好難，原來小提琴係特製：「一般人用左手拿小提琴、右手拉；但他因為左手傷殘，所以要右手拿小提琴、左手綁着弓拉，所有組件、方向都是調轉，真的很難拉。」

新歌發布後，唔少歌迷都表示相當感動，「一轉眼10年....這句不斷在耳邊盤旋……謝謝你出現在我的青春。」歌曲講述自己十年歌唱事業，拍攝MV時羅力威亦特別投入同感動，期間更一度眼濕濕：「除咗一位堅毅嘅小提琴手，同時亦有一位很落力嘅舞者演出，自己強烈地感受到他們嘅生命力，同時也俾咗好大鼓勵我自己，無論生活或音樂上，有一種對生命很有希望嘅感覺。」