陳意涵親自設計囝囝滿月禮物　自爆是控制狂媽媽

陳意涵去年與《16個夏天》的導演許富翔結婚，更宣布雙喜臨門，今年2月誕下囝囝「小初」，正式升格做媽媽。不知不覺小初已經滿月，陳意涵今日（22日）在Facebook Post了幾張照片，公開囝囝的滿月禮物。

陳意涵親自設計滿月禮物，啤酒包裝上寫住囝囝的名字「初」。（Facebook圖片）

陳意涵準備的滿月禮物包括油飯和啤酒，她還親自設計啤酒包裝，並以兒子名字「初」作為包裝，瓶底還寫上自己與老公的暱稱「發翔製造」，相當有心思。她還透露在禮物中加入啤酒是因為「想不到有什麼比送啤酒更有男子氣概的事了。」

呢位媽媽真係好有心思！（Facebook圖片）

啤酒罐底寫上「發翔製造」，是陳意涵與老公的昵稱。（Facebook圖片）

禮物中附有一張陳意涵手繪的小卡片，開頭是小初的自我介紹，之後她還模仿囝囝的語氣寫道：「我控制狂的媽媽無法控制我，我的導演爸爸也帥輸我。今日按是我到地球的第30天，未來的日子我會自己照顧自己。倘若哪天發達了，再好好孝順各位叔叔伯伯阿姨們。」卡片上還畫有彎腰屁股朝上的圖案，她透露之所以會畫上這個圖案，是因為囝囝在肚子裡總是屁股坐得正正的：「我想他是選擇這樣的方式出來面對這個世界，我們只好陪他了。」字裏行間都充滿對小初的愛，非常溫馨。

陳意涵在手繪的卡片上自爆是控制狂媽媽。（Facebook圖片）

陳意涵月初在微博Post了一張倒立的照片，慶祝坐完月，當時已經有不少粉絲發現她小腹平坦，大讚她一點也不像剛生完BB，更指她是「地表最強媽咪」！雖然她在Facebook寫道「才滿月了媽媽感覺過了一輩子」，但可見她相當享受媽媽身份！

陳意涵笑言做媽媽一個月來感覺像過了一輩子。（Facebook截圖）

陳意涵一坐完月就玩倒立，果然係最強媽咪！（微博圖片）