蕭正楠生日黃翠如煮早餐：以後你的生日也變成你太太的生日

佢兩公婆間中都會喺ig放下閃。(ig圖片)

蕭正楠今日42歲生日，這亦是他娶了黃翠如成為人夫後的首個生日，身為他老婆的翠如BB當然要同老公慶祝一下啦，難得生日不用開工可以撐枱腳，兩人並沒有出外到高級餐廳享受甚麼燭光晚餐，反而是在家中玩煮飯仔，由翠如BB親自下廚，簡簡單單吃一頓住家菜都可以好Sweet，好幸福！

成個畫面好溫馨呀。(ig圖片)

呢位人妻還post了相在ig祝賀老公，留言稱呼老公做大爺表示：「致我大爺，在你生日的好日子，我仍然停留在煮早餐的程度。在你生日的前一日，我仍然要你排隊幫我買珍珠奶茶。在你生日的後一日，我還需要你早上五點車我返工。我為你感到幸福，因為聽說施比受更為有福。我還聽說，以後你的生日，也變成你太太的生日。所以每年3月23日，請好好為我慶祝。生日快樂，你大爺上。」原來兩人會互相係對方的大爺，而蕭正楠也冧爆回應老婆：「只要是你煮..餐餐食早餐也是幸福，和一班中小學同學仔一齊排隊買珍珠奶茶可以讓我變年輕，早上五時的空氣最好..遊車河一流！我生日你快樂。」真係好sweet呀！

佢哋完美示範咗平淡嘅甜蜜幸福生活。(ig圖片)

仲有好多佢哋啲幸福生活照，同埋索爆人妻翠如BB嘅靚相。