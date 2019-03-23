離巢蓋世寶現身ViuTV：為自己人生負責任

早前宣告與無綫結束23年賓主關係的兒童節目女主持人蓋世寶（LuLu)今日（23/3）以嘉賓身分亮相VinTv兒童節目《快樂同盟》進行錄影。來到錄影廠，見到一班小朋友，對於LuLu來說感觸良多：「見到咁嘅情景，令我諗起昔日嘅舊戰友們，有啲已經離咗嘅有司徒瑞祈，好想同佢哋一齊上返兒童節目一齊再玩過，其實都好掛住佢哋。」

今日LuLu以嘉賓身分出席ViuTV兒童節目《快樂同盟》。（吳子生攝）

15年無綫節童節目進行大改革，清洗舊班底注入新動力，去舊迎新，LuLu其後被調到其他劇組，這幾年間工作量減少，收入銳減，有感被公司投閑置散，便下定決心離巢往外闖，但最大憂慮是怕媽咪知道會擔心：「其實當我知道唔再續約嘅時候，我都有諗過幾時同佢講，但當我知道𠴱個訪問會即晚會出，咁我即晚就要一定要同媽咪講啦，如果媽咪睇到訪問我先交代，咁我就覺得自己太過份，媽咪最擔心我經濟上出現問題，照顧唔到自己，冇咗份工生活變得漂泊，保証唔到每個月有幾多收入，咁所以我要氹返媽咪叫佢唔使擔心我。」

LuLu表示離巢無綫後，工量明顯比以往多咗，亦感謝相關單位給予工作機會。（吳子生攝）

LuLu回顧23年演藝生涯，有太多美好時光：「其實𠴱陣時嘅工作岡位及環境，所有嘢都好開心，當時嘅生活費都好滿意，不過今次嘅決定，可以話係將身上嘅包袱放低，感覺一身輕咗，個決定是自己揀，我係為咗我自己嘅人生負責任，離開工作23年嘅公司係好唔捨得，自從冇得做兒童節目開始，收入係好唔穩定，每年要我咁樣去感受落去係好難捱。」

LuLu對日後工作前景充滿信心。（吳子生攝）