【人類觀察】執到國民美女永野芽郁部手機　猛男開心到面紅

日本綜藝節目《人類觀察》向來都喜愛找人氣明星整蠱觀眾，好像早前木村拓哉扮中史老師或者理髮師，令一眾觀眾相當興奮，今次找來有「綾瀨遙接班人」的人氣女優永野芽郁做嘉賓，實測如果你執到偶像嘅手機，而偶像表示要即時報答你，你會有什麼反應呢？

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被捉弄的男粉，當然想像不到那部手機是自己偶像，一見到偶像時，男方面上即出現少女心，永野芽郁亦相當入戲，不單止對路不拾遺的男粉絲說多謝，還主動要求同男粉同坐，席間又讚男粉大隻，更摸對方手臂，令男粉相當受落。

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男粉見到永野芽郁已經心亂如麻，滿頭大汗，不過節目當然會將行動升級，先令永野芽郁同男粉有越來越近的接觸，要求她靠向男粉拿餐紙，令男粉同永野只差幾cm就接觸到，之後導演更叫永野芽郁好深情地凝視著男粉.....

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此時，男粉已進入迷失狀態只懂得儍笑，不過永野芽郁加強攻勢，同男粉玩睇掌，主動捉實男粉隻手，幾乎令男粉心臟跳出來，還不特止，更失驚無神玩對戲，表示自己最近接了一套劇，劇中要同男主角表白，但男主角因為資歷深，拒絕對戲，結果要找男粉排戲，永野芽郁會對他說：「我一直都最喜歡你了！」男粉會有什麼反應呢？

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摸手仔、玩愛情表白都未夠，導演想對男粉來個終極大測試，要永野芽郁餵食男粉，其實男粉這一刻已任由她擺佈，全都受落，但冧爆表情依然爆笑，雖然最後劇組都會現身，但被整的男粉依然相當受落，不時露出儍笑。

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