【開心速遞】群姐暴走mode搶龔水戀Fo　當眾除衫騷body有圖慎入

群姐雖然係配角，但係佢每次出場都好搶fo。(電視截圖)

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》已經播出了500多集，收視和口碑均愈來愈好，最近更連續多個星期蟬聯TVB收視冠軍。呢套劇成功的原因之一，是除了主要演員的演出吸引之外，就連一些配角的小角色都有得發揮，人物性格一樣鮮明有特色，其中一個例子就是群姐 (許思敏) 飾喇。雖然群姐在該劇只是接龍集團入面一個卑微的清潔姐姐，已經上了年紀並非青春少艾的靚女，不過她卻深得觀眾同網民的喜歡。因為每次群姐出場的戲份都好搞笑，令大家睇得好開心，她的英名文Isabella就已經是一個笑位。

群姐今集嘅對手係豹叔。(電視截圖)

在星期一 (25日) 晚播出的一集，群姐將會有突破性的演出，她竟然當眾除衫，真係搶晒Fo呀！其實呢集主要是講龔燁 (張景淳飾) 與熊若水 (呂慧儀飾) 的感情線，也是兩人正式成為情侶之後的首集單元故事，開始甜蜜約會。劇情講述一向自信心滿棚的龔燁跟若水拍拖之後，自信心卻受到挑戰，眼光不斷備受質疑，令他更加要在若水面前證明自己的能力。不過事情的發展卻牽連到豹叔 (黎彼得飾) 與群姐，群姐更進入暴走mode，居然在公司canteen兼眾目睽睽之下除衫，騷出她那稱是白滑的身軀，令所有人都陷入驚訝和恐慌之中，究竟件事會點收科呢？

今集嘅主角係龔燁同熊若水。(ig圖片)

不過畀群姐搶晒fo呀！

以下就係群姐喺今集嘅除衫連橫圖，仲有呢集嘅預告同埋其他劇照。