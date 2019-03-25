【福爾摩師奶】陳瀅演技未算完美只得75分　監製方駿釗：演得尷尬

監製方駿釗評分，陳瀅演技有75分。（葉兆康攝）

《福爾摩師奶》踏入尾聲最後5集，日前（23日）劇內一班演員，包括陳松伶、陳煒、陳瀅、余德丞等以及監製方駿釗、編審翁善瑩一同出席劇集的宣傳活動。監製方駿釗接受《香港01》訪問時，就透露了在最後5集主角們將會陸該被殺。他說：「最後5集會好多人死，好多主角都會死，邊個死呢，就唔講得住嘅。不過你哋可以睇下個片頭，片頭入面有一幕有個喪禮，個喪禮就劇透咗有邊個主角會死，另外個死法都會慢慢揭，同埋最難估嘅係咩呢，最難估嘅係江嘉敏阿媽係邊個殺，呢個係到25集先揭曉，但係揭曉出嚟個答案都好合理嘅，唔會覺得唔合理嘅。」

左起監製方駿釗、陳松伶、編審翁善瑩。（葉兆康攝）

同時在訪問中，他亦表示對陳瀅（飾魏素嘉）這位新演員頗為滿意。「佢嘅潛能上次就未發揮得好盡，今次就再度咗個更加深，更加Dark嘅角色畀佢做，希望佢試下，都比想像中好好多。因為上次只係同嫲嫲之間嘅感情戲，今次除咗親情之外仲有愛情，仲有好深好深層次嘅演繹，內心戲做得非常之好。（客觀咁評分，有幾多分？）75分我覺得，已經好高分。Extreme嘅戲佢做得非常之好，相反地，冇乜嘢，比較平淡嘅戲佢做得唔好，有啲尷尬嘅感覺。（呢個角色係度身訂做畀陳瀅？）都算係㗎，靚得嚟有少少Cool，又Dark啲。其實我識咗佢好耐，都合作咗好多次，知道佢個人性格，表面睇好似唔Care，除咗靚之外好似冇乜內涵，其實唔係。佢真人係好Care自己工作，好Care自己事業，佢有一個好強嘅爭勝心，所以覺得呢個角色可以畀佢試一試。」