【開心速遞】十大最高收視集數　曹總群姐各有190萬人追睇

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》已經播出了500多集，收視和口碑均愈來愈好，深得觀眾同網民的喜愛，最近更連續多個星期蟬聯TVB收視冠軍。該劇自播出以來，為大家帶來了不少歡樂的回憶，某些劇情和畫面特別令人印象深刻，現在就一齊來重溫一下當中十大收視的集數，以及每一集的精華片段。由於有部分收視點數相同，所以共有11集。這11集如下：

《開心速遞》暫定添食加拍至720集。(資料圖片)

第11位：2018年3月20日播出的第280集「燁來愈愛你」，收視是28.9點



呢集非常重要，因為就是講述龔燁 (張景淳飾) 離開接龍集團的一集，亦即是張景淳當時離開劇組前的最後一集。他在今集叫熊若水 (呂慧儀飾) 扮他女朋友去見他爸爸，最後兩人仲派糖，令人更加不捨得龔水線要就此告一段落。

+ 11 + 10 + 9

第10位：2018年8月14日播出的第385集「外星人」，收視是28.9點



呢集顧名思義就是講外星人喇，曹總 (劉一飛飾) 認定舊愛菠菜蓮是因為遭到外星人洗腦後才忘記曹總，令兩人分手。熊尚善 (滕麗名飾) 由最初不相信有外星人，到最後竟然相信了。

+ 16 + 15 + 14

第9位：2019年1月3日播出的第486集「香港「耆」案」，收視是28.9點



呢集由群姐 (許思敏飾) 擔正演出，內容非常緊貼本地時事，講群姐在網上認識了美國軍醫Bobby，而險遭騙錢騙感情。而繼群姐之後就輪到熊樹根 (劉丹飾) 墮入同樣的帛騙局。

+ 9 + 8 + 7

第8位：2018年11月15日播出的第451集「外戚惡過主人婆」，收視是29點



呢集是秘書Icy (岑杏賢飾)首次擔正演出，講她與原應是敵對關係的KC (歐瑞偉飾) 如何變成朋友再結成同盟，暗地裡互相幫助和合作。呢集亦為日後兩人發展感情線，埋下了伏線。

+ 10 + 9 + 8

第7位：2018年12月17日播出的第473集「要來的，總要來」，收視是29.2點



呢集令到不少人睇得好扣擔心，因為是講送水輝 (許家傑飾) 同大小姐 (林淑敏飾) 面臨分手危機，介入兩人的情敵Jacky (黎振燁飾) 發動猛烈攻擊追求大小姐，更被送水輝親眼目睹大小姐同Jacky約會。

+ 13 + 12 + 11

第6位：2018年9月17日播出的第409集「接龍麻雀王 (上)」，收視是29.3點



呢集講尋寶圖各人為了贏得「接龍麻雀王大賽」而忙於玩網上麻雀遊戲作為練習，奪得冠軍的人更可跟隨龍敢威 (羅樂林飾) 前往北京傾生意，大小姐為了想跟爸爸到北京傾生意，決定收買參賽者。

+ 8 + 7 + 6

第5位：2019年3月4日播出的第526集「廢青再培訓 (下)」，收視是29.3點



呢集就是廢青金城安 (周嘉洛飾) 展現驚人破壞力的一集，亦令譚道德 (陳榮峻飾) 成為了S.O.苦主大聯盟的一員。譚道德更因為安仔而慘被網上直播他的全裸，還因此而導致他名譽掃地，十分淒慘。

+ 11 + 10 + 9

第4位：2018年12月10日播出的第468集「毒舌的家人」，收視是29.4點



呢集完全可以見識到熊尚善 (滕麗名飾) 究竟有幾咁毒舌，相信當今就只有她可以跟同樣尖酸刻薄的大小姐一戰了，或者可以再加多個崔auntie (盧宛茵飾) ，三人一齊鬥嘴肯定好有火花。

+ 8 + 7 + 6

第3位：2019年3月14日播出的第534集「白色情人節」，收視是29.4點



呢集是龔水線劇情有重大的一集，因為龔燁同熊若水經過了一年三個月之後，終於真真正正變成龔水戀CP喇！ 兩人於今集還情深一吻，甜蜜派糖真係睇到人隨時患上糖尿病㗎。

+ 21 + 20 + 19

第2位：2018年11月27日播出的第459集「一百分女友」，收視是29.9點



呢集最令大家印象難忘的一幕，當然是金城安同朱凌凌 (吳偉豪飾) 大玩hehe情節，於枱底下手勾手，於枱面上就一杯飲品兩份飲，再加埋深情對望，真係仲sweet過劇中一眾男女CP㗎。

+ 16 + 15 + 14

第1位：2019年1月1日播出的第484集「慳D啦！熊家！」，收視是30.5點



呢集成為了該劇的收視之冠，亦成為了一時的佳話，更因為如此高收視而在祝捷會上獲TVB高層曾勵珍宣布添食加拍至720集。今集劇情講述熊樹根發現屋企用電量高而迫令全家參加慳電比賽，盡顯其慳到盡的一面。