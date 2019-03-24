柯震東疑與富家女友分手　IG連Post 5貼黯然「Say goodbye」

27歲台灣藝人柯震東曾經因為於2014年被揭發吸食大麻而形象插水走入事業低谷，2017年更因他在社交平台的一句「我死了有人在乎嗎」而傳過他患上抑鬱有輕生的念頭。在事發至今的4年多時間，柯震東鮮有亮相公開活動，所參與的作品亦非常罕有，尤其網民，但凡見「柯震東」三字，無不與「大麻事件」扯上關係。不過，在低業的低潮期間，柯震東雖工作停滯不前，但其愛情路上卻偶有緋聞，繼傳出與台灣藝人李毓芬復合之後，又指他與台灣網紅陳亮君（Lillian）交往。但今日（24日），柯震東突然在2小時連post 5個IG，所有相片都令網右聯想到他情緒低落，再配以他的留言，更指他疑似抑鬱症復發，其中一句更寫下「Say goodbye」，令粉絲們非常擔心。

柯震東的IG截圖，表現得非常黯然：

柯震東：「世界問我需要什麼.....愛情...友情...事業......我回答它......我這輩子.....不會再愛了.....謝謝妳」。（Instagram）

柯震東疑因失戀而情緒低落

在柯震東最後一篇貼文上寫道「世界問我需要什麼.....愛情...友情...事業......我回答它......我這輩子.....不會再愛了.....謝謝妳」，即時被網友質疑他受了情傷。其實柯震東與Lillian的緋聞是去年年尾被傳媒報道的，當時大家都聚焦在他打破過往與蕭亞軒、李毓芬等「姊弟戀」的風格，與當時只得18歲有錢網紅拍拖這兩個重點之上。雖然柯震東在報道見街後曾親自與傳媒否認戀情，惟事隔半年不到，柯震東一句憂鬱的「我這輩子.....不會再愛了」卻令不少網民對號入座，聯想到柯震東「應該」是與Lillian分手。

Lillian有「白富美」之稱：

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借「限時動態」分享Hedy Lamarr自我打氣

即使柯震東在5連發貼文中盡顯哀傷，但同時卻在IG的「限時動態」中疑似找到心靈慰藉和啟發。柯震東亦在約2-3小時間連發6個「限時動態」，看似是一套黑白電影，而精髓卻在字幕之上，「花費多年建造的東西，可能會在一夜之間被摧毀，即便如此，你也要建造，思想偉大人會被最渺小的人打倒，即便如此，你也要胸懷大志，給這個世界你最好的，你將會飽受打擊，即便如此，給世界你最好的。」其實這段影片應該是來自記錄片《Bombshell: The Hedy Lamarr Story》 （2017），是一部講述已故演員Hedy Lamarr、參與史上最早裸體電影《Ecstasy》的其中一位祼體演出的演員，生於1914年，於2000年逝世，享年85歲。雖然《Ecstasy》一戲令Lamarr聲名大噪，該電影亦在羅馬獲獎成為世界認可的「藝術電影」，不過她卻因為全祼演出而形象插水，及後更曾改名，再於1950年代淡出影壇。

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Lamarr在《Ecstasy》（神魂顛倒）中除了有裸泳情節，亦赤祼身體離開丈夫真奔森林小屋與一名青年男子發生性行為。（IMDb）