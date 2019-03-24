慈父郭晉安帶仔仔去迪士尼慶生　首次同荷里活導演合作有咩感覺？

郭晉安形容與荷里活動作導演雷尼哈林合作十分自由，更容易有發揮空間，不過也令難度提高，令他感到些許壓力。（梁碧玲攝）

郭晉安今日（24日）出席第一屆「亞洲最具影響力盛典」，為得獎者頒發獎項，送上祝福。他在活動之後大談自己首次在荷里活動作導演雷尼哈林執導下拍攝電影《沉默的證人》的感想：「拍攝過程好自由，俾演員有好多空間去發揮，導演只會提出要求，我地要自己諗辦法完成。例如有一次導演希望我可以演繹出Gay嘅感覺，但個角色本身又唔係Gay。當時我都諗咗好耐應該點做，好在家輝當時過嚟拍一拍我，叫我唔好諗太多，就當普通朋友咁做，我先至放鬆少少，真係好多謝佢嘅支持。」他又提到自己最近又完成一套導盲犬主題電影《小Q》，希望可以儘快在大銀幕與觀眾見面。

郭晉安坦言不喜電子遊戲，因為打機會令父母難與子女交流，所以他多數為仔仔安排戶外活動。（梁碧玲攝）

談到親子生活，郭晉安最希望能夠一家同樂：「一家人去玩嘅時候，我希望父母可以參與其中，所以我唔係太鐘意手機上面玩嘅電子遊戲，因為父母完全加入唔到，所以我哋通常會戶外活動多啲。」然而，面對兒子打機，郭晉安又會否加以限制？他表示：「我會用訓練而非限制，每日會有一段時間俾佢玩，培養佢有個良好習慣。」而最近仔仔生日，郭晉安同樣為仔仔安排了精彩的戶外活動：「因為仔仔好早就要求過，所以我就帶咗佢去迪士尼玩，佢都邀請埋自己嘅朋友係樂園一齊慶生。」