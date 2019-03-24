徐子珊6月成心理學碩士　畢業季忙考試：考試前一晚都無得訓

徐子珊出席頒獎典禮時大談讀書大計，透露會於六月完成港大心理學碩士學位：「我啱啱先考完個midterm (中期考試)，之後仲有兩份paper同論文，搞到考試前一晚都無得訓。」但子珊坦言比起去年邊拍劇邊讀書，現在已經不算忙碌：「我已經過咗最辛苦嘅階段！」她更透露有繼續進修的想法，但未確定是留港升學或海外進修，「但會繼續讀同心理學有關嘅野。雖然我冇打算做全職 (心理學家)，但我個人鐘意多方面發展，一邊工作一邊搞生意，又可以讀下書咁。」

阮兆祥有傳最近約滿tvb，而子珊表示近日無接工作，主力應付臨近畢業季時一大波論文和考試。(梁碧玲攝)

子珊亦沒有因學業而忽略家人：「佢地全部都好理解我嘅決定，我會定時同佢地食飯，得閒都會飛去台灣探佢地。」提到林峯最近回巢TVB，子珊即表示想跟「阿哥」再合作：「我恨咗好耐喇！佢離開TVB之前我地成日都有合作，所以我都希望可以同佢再拍劇，睇下有無機會。」林峯又是否知道子珊恨再合作呢？子珊即搞鬼望實鏡頭：「我而家就要話俾佢知！」足見兩人感情深厚，不知道粉絲們又是否期待兩人同框再合作？