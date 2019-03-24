李彩華憶事業低潮　「拍完《回家的誘惑》就退隱！」

李彩華 Rain出席頒獎典禮，一身猶如龍袍的裝扮艷壓全場，但沒想到Rain自己卻很擔心：「我件披肩好長，頭先影相嘅時候聽到好似撕爛咗某一處，好彩呢件衫唔係借黎，我都唔知點賠！」Rain具備時尚觸覺，原來平時也會和老公襯衫出街曬恩愛：「我就係佢形象指導囉！有時我都鐘意買啲情侶衫著下，但太襯太明顯果啲就唔好喇！」真係sweet到漏。

李彩華 (Rain) 會為老公擔當形象指導，兩公婆襯衫大曬恩愛。(梁碧玲攝)

但Rain今年的日程已經排滿，除了平時的活動和廣告拍攝，還會在四月開拍一套新劇，「要拍足三個月。所以我同佢 (丈夫Eric) 都好耐無見，因為佢自己都好忙。所以我地初步有共識就係下年先開始計劃 (生BB)，而家主要各自完成工作先。」Rain和老公保持恩愛的方法就是每天早上起床時都打電話，倆口子互講早晨，夜晚有時間就video call，「最重要係彼此信任。」

Rain可謂愛情事業兩得意，作為廣告女王的她每年接拍上百個廣告，Rain表示最感恩當年接拍了《回家的誘惑》。「因為呢套劇令好多內地朋友認識我，我好感恩。講真當初我係諗住拍完《回家的誘惑》後就退隱江湖，當時係我事業低潮，又話我俾錢解約，我諗我呢一世人賺咁多錢就係攞去打官司，仲要係我無做錯任何野，所以當時真係好灰。」出乎Rain意料，《回》推出後反應熱烈，亦令Rain覺得世事難料：「人生好多野估唔到，最緊要都係做好自己，唔好驕傲或者放棄。」