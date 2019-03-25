後藤真希背夫出軌後人氣插水？　轉投AV界反而即時升價！

33歲旳日本女子組合Morning 娘的前成員後藤真希近日被日本雜誌爆料，指她去年與前男友再度聯絡，二人不僅訊息來往頻繁，又不斷向前男友投訴對自己老公的不滿，甚至稱自己曾遭虐打，更指二人有發生兩次性關係，其後後藤真希亦於個人社交網站承認此事。經日本傳媒廣泛報道後，後藤真希的形象直插谷底。但正當大家都以為後藤真希的演藝生涯即將宣布結束之際，AV界廠商卻為她帶來福音，表示有意以1億天價（約710萬港元）向後藤真希埋手，邀請她進軍AV界！

後藤真希曾經於31歲時當選由日本媽媽協會主辦的「第10屆最佳媽媽獎」！（網上圖片）

連廣告費都慳埋？

其中一家AV表示，後藤真希的外遇事件是一項非常好的「宣傳」，所以才有興趣以天價向後藤埋手，對她的週邊商品非常有信心。據知，其中一位AV的製作人表示：「如果可以讓後藤出道，並以『外遇懺悔片』為主題的話，簽約金將會是天價。」其實後藤轉戰AV界的傳聞亦非新鮮事，她是其中一位經常被「點名」的女藝人。根據日本傳媒指，後藤曾經以8000萬日圓（約570萬港幣）接拍了兩部「三級片」，惟最後因合約問題而不了了之。其後又再有人揭內幕證實當時真的有片商向她開價7000萬日圓（約500萬港幣）。

後藤真希真係適合拍AV？：

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她之前不時都會在社交網站晒家庭幸福：

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