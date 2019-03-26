允兒@少女時代上《我家的熊孩子》惹整容疑雲　粉絲撐純屬誤會？

講到韓國天然美女代表，相信少女時代潤娥必定是代表之一。潤娥出道第11年，清純的美貌依然俘虜不少粉絲的心，即使偶像圈競爭激烈，仍然有着非常高的人氣。可是近日潤娥出演《我家的熊孩子》竟惹來整容疑雲，被觀眾指出「膠臉」與以前有所不同，仲話似足另一韓流女神宋智孝？

昨天（24日）播出的《我家的熊孩子》中，潤娥以嘉賓身份參與演出，一開場就被固定成員金鐘國、洪真英和Tony An等母親讚個不停。除了潤娥的美貌外，就連身高和曾在其他節目展示過的廚藝也讚不停，Tony An母親更直言希望潤娥成為她的媳婦。潤娥出道以來就因美貌而受到不少稱讚，被問到會否就此習以為常，她就坦言：「好的說話當然越聽越好，現在也很喜歡。」果然女人還是喜歡被稱讚。

潤娥出演《我家的熊孩子》惹來整容疑雲，不過有粉絲就提出只是燈光問題。（影片截圖）

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潤娥經常在IG曬近照，出道11年也一直保持美貌。（網上圖片）

可是節目播出後，網上竟出現潤娥疑似整容的傳聞。有觀眾指《我家的熊孩子》中的潤娥看上去變老外，法令紋更相當明顯，加上表情不自然，有加工之嫌。甚至有網民提出對比潤娥舊照後，額頭與顴骨變得不一樣的說法，指她與宋智孝有幾分相似。由於潤娥自出道起就以天然美女聞名，所以整容說法一出，立即引來網民關注。部分粉絲對於潤娥整容一事，指只是節目中的紅色燈光令偶像的臉不自然。潤娥心情亦似乎沒有受影響，昨天於IG貼出與秀英一同前往隊友泰妍演唱會的照片。

潤娥昨晚親自支持泰妍演唱會，似乎未受事件影響。（網上圖片）