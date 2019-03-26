【開心速遞】一文睇晒十大IG粉絲排行榜　曹總絕對是滄海遺珠

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》至今已經播出了500多集，收視和口碑均愈來愈好，深得觀眾同網民的喜愛，最近更連續多個星期蟬聯TVB收視冠軍。收視理想自然亦令劇中一眾演員的人氣急升，他們的IG粉絲人數有增無減，一齊來睇下該劇演員的十大IG排行榜。而好得人歡心的曹總 (劉一飛飾) 雖然不入十大，但以他只是開了IG大半年，兼只有23個post就有接近兩萬粉絲支持，其實成績相當之好㗎！

曹總真係好多人鍾意㗎！

第十位：飾演Mandy的謝芷倫，粉絲人數6萬8千9百



雖然Mandy因為拍其他劇要暫別劇組，但不少粉絲都好期待她的回歸，可以再睇她和大小姐 (林淑敏飾) 的對手戲。

+ 13 + 12 + 11

第九位：飾演龔燁的張景淳， 粉絲人數7萬1千1百



張景淳有「TVB鄭伊健」的稱號，加上他在劇中與熊若水 (呂慧儀飾) 的感情線好精彩，當然多粉絲支持啦。

+ 13 + 12 + 11

第八位：飾演大小姐的林淑敏， 粉絲人數7萬8千3百

大小姐在劇中的人氣一直高企，林淑敏本人亦同樣深得觀眾同網民喜愛，IG自然都有好多粉絲follow。

+ 12 + 11 + 10

第七位：飾演細龍太的陳偉琪， 粉絲人數7萬8千5百



細龍太在戲裡同大小姐幾乎係鬥過你死我活，估不到在IG上的粉絲排行亦一樣有得鬥。不過其實兩人私底下幾老友㗎。

+ 14 + 13 + 12

第六位：飾演Bonnie的林凱恩， 粉絲人數8萬5千4百



Bonnie在劇中是廢青金城安 (周嘉洛飾) 的女朋友，個性獨立又唔港女，而且仲好撐自己個男朋友，唔嫌對方是廢青，角色討好。

+ 11 + 10 + 9

第五位：飾演Icy的岑杏賢， 粉絲人數8萬6千5百



Icy在劇中佔戲不算重，不過最近她開始暗戀KC (歐瑞偉飾) ，戲份將會愈來愈多，加上岑杏賢本身又是斯文有學識的靚女，自然多粉絲。

+ 12 + 11 + 10

第四位：飾演熊心如的蘇韻姿， 粉絲人數10萬3千



熊心如在劇中原本同池子孝 (阮政峰飾) 呢一對CP頗受大家喜愛，可是最後兩人分手收場，幸而仍無損她的人氣。

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第三位：飾演金城安的周嘉洛， 粉絲人數10萬6千



演廢青金城安演到入晒屋兼深入民心的周嘉洛，雖然在劇中是超級無敵破壞王，但他在現實生活中卻是上進青年一名，有大批粉絲支持。

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第二位：飾演Venus的鄺潔楹， 粉絲人數15萬9千



Venus在劇中是人見人愛的校花，而鄺潔楹真人亦是一名女神，甜美標緻的樣子加上嬌小玲瓏的誘人身材，多粉絲實屬意料之內。

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第一位：飾演熊若水的呂慧儀， 粉絲人數18萬4千



熊若水同龔燁呢對CP的感情戲是不少人追看該劇的原因之一，呂慧儀亦因為若水一角而愈來愈多粉絲喜愛和支持。