林芊妤鯁到魚骨致呼吸困難隨時要入深切治療部：幾痛都唔及呢種痛

Coffee錫到仔仔燶。(ig圖片)

對於一位媽媽來說，最痛苦的事莫過於要同她的小朋友分開，那怕只是好短的時間，都足以令媽媽牽腸掛肚。作為新手媽咪的林芊妤 (coffee) 呢日就深切體會到這種痛，而這種心靈上的痛是建基於另一種肉體上的痛，就是鯁魚骨了！Coffee昨晚於IG story post了幾段文字講述她不小心鯁到魚骨以及到醫院接受治療的經過，她表示：「食飯食到魚骨，跟住極痛，諗住扣喉沖返出嚟，點知嘔咗一大埋血同血塊。」魚骨插在極深的位置，結果她要到醫院等耳鼻喉科醫生診治。

Coffee食飯食到魚骨。(ig圖片)

經歷了一整晚的痛苦折磨，Coffee現在仍然需要留院觀察，她接受《香港01》訪問時表示：「真係無諗過鯁到魚骨可以咁嚴重，因為我尋晚扣過喉，令到喉嚨腫咗影響到氣管，導致呼吸困難，如果情況惡化嘅話，我可能要入深切治療部腦用儀器幫助呼吸，最壞嘅情況係要做手術開喉，所以醫生唔畀我出院住，佢話今日仲腫過尋晚，有機會聽日會更加腫。我依家好掛住仔仔，我係全埋身餵佢食人奶，我唔喺佢身邊餵奶佢就唔肯食，會喊，我真係好心痛。呢種痛仲痛過鯁到魚骨。」佢又提醒大家食魚時要好小心。

佢話佢餵唔到仔仔食人奶，仔仔就唔肯食奶。(ig圖片)

以下就係coffee鯁到魚骨以及到醫院接受治療的經過，仲有佢啲靚相。