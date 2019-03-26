關之琳減肥唔節食靠做運動　「食得清淡冇人生樂趣」

「肥」這個字眼好難聯想到同大美人關之琳(Gigi)有關，不過她最近的確被人話肥，甚至要進行瘋狂式減肥法。她出席愛滋病研究基金會慈善籌款晚宴，身穿一身華麗晚裝登場的她，舉手投足都散發高貴氣質，望落去根本就唔肥。

關之琳華麗十足登場。（梁碧玲攝）

原來因為新年食得多關係，關之琳的體重的確上升不少，搞到她都有少少唔開心。被問到減的過程中辛不辛苦，她就認為是人生使命：「呢個冇辦法啦！係我一世嘅使命嚟嘅。貪靚一定要減肥，保持著一個好嘅身形係好開心嘅。」

關之琳減肥從來唔戒口，只會做運動。（梁碧玲攝）

好多女星為了減肥可以去到好盡，但關之琳的減肥方式就相對地正常許多：「對於食方面我唔清淡，我只會搏命去做運動，我覺得做咁多運動都係為食啫，如果食得清淡就冇人生樂趣。我亦唔會話有咩戒囗嘅，如果真係戒口夜晚就唔會食飯，其他全部都食。」見到Gigi現在咁fit就知有效果啦！

關之琳話自己最喜歡的運動就是跑步。（梁碧玲攝）

喜歡運動的她亦表示自己只喜歡跑步，其他比較靜態的運動她是不喜歡的。另外，有指Gigi減肥是為了一段新戀情，對此她就堅決表示不是，再三強調減肥是她一生的使命。