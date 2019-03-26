馮允謙為入《巨星》5強與無綫簽約　慘被雪藏乜都唔做得

馮允謙因同TVB嘅合約問題，近呢兩年曝光率奇低。

因《超級巨聲3》入行嘅馮允謙，近日加盟寰亞娛樂，日前佢接受鄭裕玲主持嘅《口水多過浪花》節目訪問時，提及入行8年但有近3年時間被消失嘅原因，原來一切係同方丈有關！



「因為嗰陣係新人好多嘢都唔識清楚，參加《巨星》時佢話before你入5強就一定要簽，咁當時係覺得唔簽就無得比賽，所以嗱嗱聲簽咗。」馮允謙最終於《巨星3》得到亞軍以及《最強人氣巨聲》並成為TVB嘅親生仔。2012年，馮允謙加盟英皇旗嗁Music Plus Label ，並先後推出過三張大碟以及兩隻EP，之不過，喺16年派完《Keep On, Fight On》、《後知後覺》兩首歌後，馮允謙就變成了紙上明星。「因為唱片合約係唔可以長過經理人合約，同英皇完約後，自己係想做多啲音樂性、想要新變換，所以就kick住。」

馮允謙因《超級巨聲3》而入行。

星夢娛樂乃TVB附屬唱片公司，《巨星》出身嘅許廷鏗、胡鴻鈞當年在比賽後都成為旗下歌手，而馮允謙一心想發展音樂，TVB按理來說都應該會安排佢加盟星夢，但或者係因為大家嘅想法有所出入，結果成了雪藏對象，就算期間想幫其他歌手朋友寫歌都唔可以。「因為簽咗經理人公司就唔可以簽發行公司，因為所有嘢都包含，自己其實做好多co-writing，但出唔到自己名 (有無出錢比你?)無，同埋都唔想累到人，如果因為我問題出唔到連累對方好似唔係咁好。」被消失的3年時間，馮允謙近乎零收入，他坦言「過得真係辛苦」幸好有幫屋企人做生意，再加上早年的積蓄，令佢勉強可以過活。節目中，鄭裕玲問馮允謙今次簽約新公司有無學「精」咗，他說簽約前有與律師研究過，亦有與圈中好友傾過，並笑言今次「「精」咗啲。



馮允謙話被雪藏嘅日子無乜收入，所以都過得幾辛苦，但見佢IG喺有唔少旅行PO，又好似生活得幾自在喎。