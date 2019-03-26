【3日2夜】龔嘉欣泳衣鏡頭點解要消失？　「唔緊要！去我IG睇返」

近日，龔嘉欣在個人IG上載了二輯性感泳裝照，更瞬間被網民大量轉載，亦有不少傳媒爭相報道。根據嘉欣的hashtag，此輯性感泳衣照來夏威夷，即來自無綫節目《3日2夜》，又叫網友「今晚記得看」！豈料節目播出後，嘉欣的泳裝美態竟然連半秒都沒有，反而出現長達10秒的「何廣沛肌肉特寫」，因此令網友大失所望，嘉欣回覆《香港01》記者時笑言：「唔緊要，去我IG補睇返！」

龔嘉欣之前拍劇集《殺手》而練成「馬甲線」，雖然佢話近排都偷懶返，但都好希望能夠keep返條馬甲線！（Instagram）

嘉欣喺《殺手》嘅造型，同泳裝嘅佢真係超大對比：

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泳裝消失有原因！

嘉欣表示，在得知有機會拍攝《3日2夜》時感到非常榮幸，更稱自己專程帶了三套泳衣去拍攝：「其實終於拍到我真係好開心，仲要係同何廣沛呢個組合！其實之前都有機會拍嘅，不過都係去唔成，尤其係上次因為拍《殺手》整親手指去唔到。今次能夠參與其中仲可以以一個愛情故事咁去拍真係好難得！（但你帶咗3套泳衣都無播到喎！唔可惜咩？）唔緊要，去我IG補睇返！不過係有原因嘅，因為當日我哋係拍何廣沛去滑浪，仲要好猛太陽好曬，記得係中午12點嚟，教練話怕我地曬傷，所以都叫我哋著返衫，同埋滑浪最好都係著返啲防水防曬衫。」

嘉欣話喺夏威夷拍嘅時候做得最多嘅就係瞓覺：「搭飛機又瞓，搭車又瞓，我都冇乜理到何廣沛！不過佢真係一個好細心嘅男仔，好照顧人，仲怕我曬會幫我擔遮添！」（Instagram）

以愛情故事包裝

今季《3日2夜》與過往有所不同，因為節目均以「故事模式」去帶出旅遊景點，而今次龔嘉欣與何廣沛的組合則以「愛情故事」為主題呈現，令當地的名勝、熱點，不再單純是「景點」，令觀眾耳目一新，對「主持」的要求亦相應提高。嘉欣透露，何廣沛為了這些「肌肉特寫」亦提早幾個月做準備：「其實佢都慘，我哋去到夏威夷就食漢堡包、食牛扒，佢就要食雞胸、食沙律！不過拍完我哋都有陪佢慶功嘅，去咗飲汽水！」

今次《3日2夜》夏威夷篇，何廣沛嘅「角色」似足嘉欣隻「兵」（請留意對白）：

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其實嘉欣成日都喺IG甫靚相：

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