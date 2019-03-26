《尋秦記》電影版遺一缺憾　江華點解堅拒再演嫪毐

古天樂親吹雞，成功召喚林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮、滕麗名開拍《尋秦記》電影版，之不過，消息一出，唔少網民都認為要有埋喺劇中飾演「連晉、嫪毐」一角嘅江華先夠完美。

56歲嘅江華一樣係咁chok。

可惜嘅係，自從江華轉做保險行業後，似乎對幕前一啲都唔留戀，曾在訪問中表示「我情願街邊做小販賣花生」，點解咁決絕呢？江華話係因為對自己要求太高，所以成日都好難從角色中抽身，並指雖然做得咁辛苦，但一直以來似乎只有觀眾會認同自己，令佢有感自己是無價值可言。



沒有嫪毐的《尋秦記》電影版將會是如何?

而對於《尋秦記》將拍攝電影版，江華於訪問中直言「唔明點解」，並謂雖然古天樂有呢個舉動係好事。「我覺得一部電視劇或者電影可以成日人哋心目中嘅經典已經好勁，唔需要再拍過。以演員角度睇，20年前同20年後今日仲要拍同一個角色，究竟想表達啲咩？但從商業角度睇，大家都咁鍾意，係有追看性嘅。」聽完，係未覺得要喺幕前見到江華無乜可能？佢又話唔係，仲透露曾經喺九龍城撞到周潤發，對方表示如果將來開戲一定會預佢……所以江華其實一直都只係等緊一個發哥。

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