【停屍姦】香港曾出現姦屍狂徒　每日睇報紙揾下手對象

電影《停屍姦》（El cadaver de Anna Fritz)一部震撼人心的姦屍劇情，描述一名女子意外身亡後，停屍間管理員與兩朋友難敵誘惑，色心起決定姦屍，電影中的情節匪夷所思，但原來這麼誇張的情節，香港都曾經發生過姦屍事件，一位前身是突發記者的朋友爆料,香港原來曾經出現過姦屍狂徒，更在香港各大殯儀館出沒，認真令人心寒！

事件大約發生在１５年前，當時報章都曾經報道過，但只是出現在法庭版一個角落，並沒有太多人留意，但其實案件耐人尋味，案件要追溯到15年前的一個晚上，當年有一位男子匿藏在香港一間殯儀館中，靜代女死者親友舉行完喪禮後離去，潛入停屍間侵犯女屍，當時深夜，男職員巡查期間發現靈堂祭台後，停屍間傳出異聲，於是進入查看，驚現一名男子將褲退至小腿上，並侵犯女屍，男職員大驚並上前制止，該男子企圖逃走，雙方發生激烈糾纏，但最終被男職員制服地上，職員亦發現那名男子準備了避孕套，潤滑劑，以及幾萬元現金；而當事人見勢色不對，企圖利用金錢利誘殯儀館職員但不成功，殯儀館最終報警處理。

《停屍姦》為2015年的西班牙電影，內容講述一位停屍間職員的經歷。

至於姦屍狂徒如何選擇犯案對象？前身突發記者從其他渠道得知，當年疑犯會每天都會閱讀報章，得悉每日在意外中死亡的案件，報章上會刊登死者生前照片，疑犯見到心儀對象，便會準備下一步行動。他便會駕駛一部寶馬私家車，走遍香港各大殯儀館，查閱每天出殯人士名單，因為各大殯儀管服務台，每天都會公開列出當天出殯人士姓名，疑犯知悉死者出殯日期之後，便會漏夜行動，他會準備安全套，潤滑劑、紙巾及現金5萬元放在一個黑色手提包。知情人士透露當日疑犯被撞破時，曾苦苦哀求男職員放行，從手提皮包拿出現金5萬元，企圖賄賂該職員，疑犯行為惹來男職員疑竇叢生，盤問疑犯，從他口中得知不只是第一次，曾經試過在其他殯儀館被人撞破，最後用錢擺平了事，男職員痛恨疑犯所作所為，堅持報警處理。

香港每間殯儀館都會公開例出當日舉殯名單在排板上。（網上圖片）

根據香港根據現有法例，涉及奸屍或與死人發生性關係行為，香港目前並無法律管制，當局只能控告犯人非法處理屍體罪名，最高判監7年。

《香港01》翻查資料，2003年有一名年輕男子潛入停屍間，撫摸女屍，被職員揭發報警，男子被警方控以遊蕩罪拘捕，但最終警方不予起訴遊蕩罪，改向裁判官申請以簽保守行為處理，被告答應自簽2千元，並守行為2年了事。

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