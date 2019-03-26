甄子丹一家遭外國人歧視　呂良偉：我即刻訂枱食飯𠱁返佢

昨天（25日）甄子丹夫婦出席慈善晚宴時候遭國外主辦單位歧視，事後汪詩詩更在社交網站詳細說到這件不愉快事情，而呂良偉也在現場，今天（26日）他出席活動時細說昨天晚上發生的事情,好兄弟呂哥表示子丹當時相當憤怒，覺得受到很不禮貌對待，不過佢以四個字令丹爺條氣順返哂：「我哋尋晚去支持呢個活動，我都未入到會場，已經俾好多人捉住影相，影影下見到子丹同埋佢太太好嬲咁行出嚟，同我講『呂哥我走啦』，然後我問發生咩事，佢話好嬲，俾外國人歧視，『我而家走喇，你走唔走？我話你走，我梗係走啦，做兄弟一定要共同進退，我話走啦，我即刻打電話訂枱食飯，後尾帶佢食飯，叫佢唔好嬲，我哋今晚開返支靚酒飲下，順下條氣，但佢覺得嚟香港搞活動，叫我哋中國人支持佢哋活動，子丹同埋我哋一心支持佢哋，但受到歧視，佢哋好唔識做。」

「宇宙最強」甄子丹一家被歧視？ 汪詩詩斥：中國人不是東亞病夫

提到甄子丹夫婦昨晚出席慈善晚宴時遭國外主辦單位歧視，好兄弟呂良偉亦非常不忿。（梁碧玲攝）

呂哥透露昨天晚上丹爺進場時被安排座位上的位置不太好，更向當場的工人員反映，結果卻遭到不禮貌對待，事後他們也有向主辦單位反映事件：「主辦單位之後係知呢件事，佢哋有打電話返嚟話調整咗坐位，但後尾子丹都話唔返去。」

其實丹爺近年也一直在荷里活發展他的演藝事業，也是國際知名演員，理應不會受到這種對待，但呂哥大爆丹爺在荷里活拍戲時候也有受盡歧視：「佢話佢喺荷里活拍戲時都有俾外國人歧視，我哋中國演員係外地都咁樣，所以我成日都話我哋國家一定要強大，先會俾人尊重。」

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