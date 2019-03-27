自細學音樂彈得又唱得　林愷鈴想進軍樂壇：非常之想

有「最美星二代」之稱的龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley），除了是廣告界新寵兒之外，更是各大時裝品牌的最愛女星之一， 26日就獲邀出席位於中環舉辦的一場品牌活動，身穿長裙再搭配時尚短版外套的她靚到不得了，展現出仙氣氣質之外更突顯其型格一面，難怪如此受歡迎啦！

林愷鈴仙氣亮相活動，在場閃光燈閃個不停。（陳順禎攝）

現年18歲的她，早前於國際預科文憑（IB）考獲41分的高分成績，順利進入香港大學建築系，絕對是才女一名。而眾所周知，入讀香港三大之一的一等學府，功課壓力一定不少，對此Ashley都認同：「其實都多功課，建築系出名長。但在分配時間上學識了冇完美嘅，都是work life balance，作息時間分配會好啲。」

自覺現在課業壓力大，在時間上就要懂得分配，所以她都認為要在適當的時候做適當的事情：「唔好Hea咁多，玩少一啲IG,Facebook可以有多啲時間溫書，多啲時間睡覺，人都會精神一啲。」可想而知，她是一位有計劃性的女生。

林愷鈴邊讀書邊工作，表示要識得分配時間最重要。（陳順禎攝）

另外，早前舉行電影《熱血合唱團》記招，Ashely亦有在電影中飾演一角。原來唔講唔知她是主動去試鏡這個角色的：「我一向都有玩音樂，細個都參加過香港兒童合唱團。所以見到合唱團呢三個字就好想嘗試，所以就去試鏡。」8歲已經考獲8級鋼琴的她，飾演合唱團成員之一一定得心應手啦！既然如此愛音樂，被問到想不想進軍樂壇成為歌手，她表示非常有興趣：「其實我自己都非常之想，我都好喜歡音樂，由細到大都玩所以有機會都可以寫歌、唱歌。」假如夢想成真一定大受歡迎。

林愷鈴從小學音樂，表示對唱歌做歌手有興趣。（陳順禎攝）

Ashely除了遺傳父母良好基因之外，她的15歲弟弟林卓毅（Addison）亦是型男一名，年紀輕輕已經身高有180CM，而且還是游泳好手，身材高大的他同樣地星味十足。對於會不會叫弟弟入娛樂圈發展，Ashely都覺得可以嘗試：「如果可以都係一件有趣嘅事。但佢現在讀書年紀仲細，所以希望之後有機會啦！」