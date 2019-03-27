【開心速遞】劇情大暴走耆英組合大玩Freestyle　網民：推到出道

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》至今已經播出了500多集，收視和口碑均愈來愈好，深得觀眾同網民的喜愛，最近更連續多個星期蟬聯TVB收視冠軍。難得的是劇情仍然充滿新意，而且緊貼時事、潮流，且不時會出現大暴走情節，非常爆笑。繼日前群姐 (許思敏 飾) 當眾除衫搶Fo的一幕之後，昨晚播出的一集亦令大家好驚喜，睇得好開心。

大四喜真係好正呀！(電視截圖)

昨晚劇情講述由熊樹根 (劉丹 飾)、龍敢威 (羅樂林 飾) 、譚道德 (陳榮峻 飾) 以及豹叔 (黎彼得 飾) 這四名耆英組成的Hip Hop組合「大四喜」去參加電視台的音樂節目比賽，雖然四人加埋成276歲，但一身型到震的Hip Hop打扮絕不輸給一眾後生仔，完全carry到呢個style。最搞笑是他們雖然不知道大會主題「IG」是甚麼，卻能發揮急才即場Freestyle rap得似模似樣，令全場拍爛手掌，更有現場觀眾聽到喊，呢幕明顯是影射內地電視節目上觀眾的浮誇反應。網民紛紛開post大讚今集高質又好笑，歌詞亦好有意思，而這隊大四喜歌中的一句「乜嘢係IG我哋唔知，淨係知......」更火速成為洗腦歌，有網民仲話要推出他們正式出道。

熊家睇得好開心！(電視截圖)

以下就係今集嘅精華片段。