Coffee林芊妤驚患乳腺炎　零晨2點痛到醒：有一邊完全塞晒

細個時好多香港小朋友都係食奶粉大，而近年就轉趨推崇母乳，始終人奶可以為BB提供無可取替嘅抗體，唔少女星都身體力行餵哺母乳，Coffee林芊妤就係其中一位。囝囝Baby Chak眨下眼就快半歲，Coffee一直親力親為湊B，點知呢日因為鯁魚骨入院，正當好轉之際仲遇上母乳媽媽至驚嘅乳腺炎﹗佢接受香港01訪問時話：「有一邊完全塞晒發燒又泵唔到﹗」

Coffee自從生B後，一直親力親為湊仔，埋身餵哺母乳至今已經接近半年。（林芊妤IG）

Coffee因為鯁魚骨入院，為咗保持奶量都有定時泵奶，但都係難逃出現硬塊乳腺炎之苦，佢話：「話說琴晚2點幾痛醒咗，不過係個胸。有一邊完全塞晒，跟住發燒又泵唔到出嚟，我真係未試過咁樣。我諗係因為我係全埋身突然轉泵，唔夠瞓又情緒差，跟住完全瞓唔到，係咁自己按呀推呀泵呀，之後瞓著又痛醒。」

住院期間雖然傷口好痛，但Coffee心繫囝囝，見到BabyChak唔肯用奶樽飲奶心都痛埋。（林芊妤IG）

根據衛生署網頁所指，乳腺炎係因為乳管阻塞引起，會感到硬塊非常疼痛、紅腫、發燒、或感到異常疲倦等，初期係無細菌感染，繼續餵哺母乳讓乳汁流通，係治療乳腺炎嘅重要方法。相反，如果停止餵哺母乳嘅話，乳管會繼續阻塞，就有機會細菌感染甚至形成膿瘡。相信Coffee正因為住院兼打咗麻醉藥，囝囝未能埋身吸啜導致今次情況。

一波未平一波又起，鯁魚骨入院喉嚨已經好痛，仲要遇上塞奶乳腺炎，難怪Coffee咁崩潰啦。（林芊妤IG）

27號早上Coffee接受香港01訪問時話：「而家好返好多啦已經退咗燒，胸都無咁腫痛啦，催乳師話好在我未嚴重到有膿，但仲係感覺比平時脹痛。之後等麻醉藥過晒，勤力啲俾囝囝埋身，應該就會無事啦。」由入院後Coffee就不停更新IG，除咗身體痛楚，見到囝囝唔肯用奶樽飲奶更令佢相當心痛，果然做咗媽媽後所有心思只會掛住囝囝。好在27號下晝佢終於可以出院，唔使再母子分離啦。

乳腺炎簡直令母乳媽媽聞風喪膽嘅一件事，嚴重起嚟會有膿甚至要開刀，最慘係要為母乳之路劃上句號，好在Coffee及早處理已經退燒可以出院啦。（林芊妤IG）