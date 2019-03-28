網傳鹿晗學生年代參加JYP徵選體重達120KG　男神親承：寫錯了

內地人氣小鮮肉鹿晗曾作為南韓男團EXO的成員之一， 之後在2014年同公司解約回內地發展，人氣至今一直高舉不下。但就在日前網絡上則流傳一份，鹿晗在未進入EXO之前，原來曾在網絡上報名參加過另一間著名公司「JYP」的徵選，一開始大家都半信半疑，沒想到就在日前他親自承認有這件事。

鹿晗自認早年在網上報名參加過「JYP」徵選。（視覺中國）

當年韓流吹襲全世界，韓國著名經紀公司「JYP」就在中國舉辦徵選活動，望能夠打造一個好似Rain（鄭智薰）如此耀眼的紅星。而當時還是高中生的鹿晗就抱有一個星夢報名，沒想到在體重那一欄他竟然誤寫為120KG，其實他應該想寫60KG，如此一來絕對會被認為是肥仔一名，自自然然被「JYP」淘汰出局啦！

當年鹿晗誤將體重寫為是120KG。（網上圖片）

一開始大家都甚是懷疑這位自報120KG的鹿晗，果真就是大家所認識的鹿晗？就在大家熱烈討論之時，鹿晗就在日前玩直播遊戲時親自承認有這件事：「那是寫錯了。」之後隊友就取笑他是120KG大胖子，他就笑笑口表示：「標錯了」，搞到唔少網友都取笑他是迷糊鹿「這個男人真可愛」﹑「有點可愛」﹑「笨的傻傻的」…幸好之後他在韓國留學憑其靚仔樣在街頭被發掘。