甜心教主王心凌面腫孖潤腸嘴大崩壞　經理人急聲明：中傷藝人名譽

36歲的王心凌出道16年，因為可愛外形和甜美的歌聲獲得「甜心教主」的稱號。但日前她出席活動時，被指面部僵硬，雙眼及嘴唇浮腫，笑容不自然，與初出道時的甜美外形判若兩人，完全大崩壞！

王心凌昨日（26日）出席活動，被網友指面部僵硬，雙眼及嘴唇浮腫。（視覺中國）

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王心淩昨日(26日)現身一個頒獎典禮發布會時，一身牛仔裝、紮起高馬尾的她形象清新，但面部蘋果肌僵硬，近看雙唇更猶如「孖潤腸」，即時在網上掀起熱議，還登上微博熱搜榜，網友紛紛感嘆「總覺得哪裡不對勁」、「怎麼都認不出來了」，但也有人認為應該只是化妝和拍攝角度的問題，更透露她過去曾患上蜂窩性組織炎，可能是當時的後遺症，為她抱不平。

王心凌在活動當日也有在微博Post相，但與網上流傳的照片大不同。（微博圖片）

其實王心凌近年整容醜聞纏身，這次再被網友質疑整容，她所屬公司「天晴娛樂」表示：「王心凌遭不明人士刻意擷取表情角度，散布疑似重製加工之照片，並加以惡意評論，已造成本公司傷害更中傷藝人名譽。」並強調網民如有惡意中傷之不實言論，必定會追究到底。同時Post出4張現場照片，似乎是想還原王心凌的真面目。

王心凌所屬公司發聲明指照片疑似被重製加工，並惡意評論。（微博截圖）

以偶像歌手身份出道的王心凌，拍攝過多部紅極一時的偶像劇，與「流行教主」蔡依林、「電眼教主」張韶涵、「可愛教主」楊丞琳被稱為台灣四大教主，人氣一時無兩。但就在2011年拍攝劇集《美樂。加油》期間，她因為嘴唇不慎受傷引起細菌感染，導致顏面蜂窩性組織炎，造成上嘴唇、人中、山根和鼻子紅腫，即使病癒後，靚樣也可能會受影響。雖然被指崩壞，但就有粉絲力撐偶像，表示王心凌畢竟已經36歲，歲月難免會留下痕跡，但網友經常抓住她整容的傳聞不放，未免太過分。

王心凌私下不時與楊丞琳聚會，兩位教主依然好青春！（微博圖片）

王心凌早前玩「10 year challenge」似乎都冇乜變化。（微博圖片）