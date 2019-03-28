【江嘉敏‧專訪】入行後被網友惡意批評：我真係諗過去整容

「演員其實好被動」訪問藝員，問到際遇，十居其九出現這個答案。 24歲江嘉敏不同意這個說法，她說：「演員要唔知醜去爭取機會。」有人覺得入監製房等於擦鞋，她覺得沒有問題：「當然唔會講監製你好靚仔呀，你啲劇好好睇呀，我直接講唔想演學生妹，你唔講，人哋點知你想點呢？」結果《兄弟》她原本演學生妹，轉了演保鑣。 可能會有人覺得她進取，但江嘉敏能夠由臨時演員變成上位小花，一直都是靠自己主動爭取。「初入行拍港台劇，做臨時演員，有日，一個特約演員嚟唔到，導演問有邊個講到對白嘅舉手，我第一個走出嚟….」《喜劇之王》的情節，原來真的會發生。

江嘉敏2017年首拍無綫劇《親親我好媽》劇中飾演學生妹嚴茜瑜，迅間成為宅男女神而「入屋」，那年更被選為Google年度熱爆搜尋榜女娛樂名人第一名，這代表她令網友很留意，很想知道她的一切，「我初頭唔係好信，以為自己有咩不雅照流出…哈哈，但其實當時對自己外表冇乜信心，我真係諗過去整容，整下個樣，整下身材，因為太多負面留言，咩咁樣衰呀，冇身材返去耕田，後尾真係時間耐咗，習慣咗啲人留言都係嗰啲，同埋家人朋友開解先至冇事咋。」





江嘉敏同陳松伶有不少對手戲，她很佩服對方對演戲的執著，連臨時演員的演出她亦會留意。

江嘉敏雖然在無綫年資淺，但入無綫前已有一定演戲經驗，由路人甲做起，從小就有強烈表演慾，「我細個已好鍾意影相扮靚，會叫媽咪俾錢我去studio影靚相，係到諗點樣可以入行呢？直頭send相去啲婚禮雜誌，我同佢哋講好想做model，你哋會唔會請我呀？點知真係有人請。」江嘉敏亦由雜誌模特兒開始她的演藝生涯；可能有人覺得江嘉敏好彩，入無綫即做「親生女」，角色戲份重又力捧，這一行運氣的確重要，但更重要是心態，「被動嘅係等機會嚟，但你可以主動揾機會，咁多靚女，又好戲又好身材，點解人哋要俾機會你呢？可能導演就等緊邊個走埋嚟。」



江嘉敏首部無綫劇《親親我好媽》飾演學生妹，一拍即入屋，更成為網民熱搜。

而這種積極心態，江嘉敏初入行時已有，由路人甲等到有第一句對白，亦因為主動出擊而找到。「當年拍港台劇，嗰日有個特約演員嚟唔到，導演要臨時臨急喺片場揾人頂上，周圍問「邊個講到對白？」我唔理任何嘢即刻舉手我話我得，佢問我係咪真係得？我話我真係得，乜嘢對白都講到，但其實我係好驚，因為我未講過一句對白，但最後導演俾咗個機會我。」





《兄弟》監製原本想找江嘉敏演學生妹，但因為她想改變戲路，監製亦同意，最後角色轉了演保鑣。

每位演員都有一個成功的角色入屋，江嘉敏演學生妹手到拿來，加上年輕絕對可以成為御用學生妹，但她就是不想被定型：「御用學生妹？千祈唔好，我想進步下，試多啲唔同嘅嘢人生先精彩，永遠做學生妹，自己又悶，觀眾又會厭，我覺得係時候改變喇，人生唔可以太平穩，如果唔係都幾冇意義。」

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