【多圖】TWICE Momo超激減肥方法10日瘦7KG　每日只係會食呢樣嘢

Momo依家嘅身材超Fit。(IG圖片)

韓國人氣女團TWICE的日本成員Momo被稱為隊中的Dancing Machine，舞技出眾，加上擁有11字腹肌的名品身材以及甜美外貌，一直是人氣非常高的成員。然而Momo能夠有今時今日的索爆身材，絕對是下了很大的苦功的，她亦曾經歷過一段身心均受到嚴重折磨的超地獄式減肥，而她的減肥方法雖然好有效且會瘦得好快，但卻非常極端和不健康，大家切勿亂學。

Momo擁有11字腹肌嘅名品身材以及甜美外貌。(ig圖片)

Momo曾在直播中重提她這段減肥血淚史，透露她以前仍在當練習生時，就被公司要求在7日之內減掉7kg才會讓她出道。她為了能成功出道，每天都不敢吃東西，甚至連水都不敢喝，就只敢吃一顆冰塊。Momo一直不吃不喝令身體缺乏營養，亦餓得完全沒有力氣，但她依然堅持要繼續減下去，除了斷食，她還會做運動，即使身體根本負荷不了。她曾一度擔心自己睡在床上翌日便會起不來，不過她並沒有放棄，真是少些意志力和毅力都不行。結果到了期限當天她仍未達標，苦苦哀求公司再給三天時間才完成。Momo表示那次真係很辛苦，而且體重反彈也超快，提醒大家即使減肥也要用比較健康的方法。

Momo身材令唔少女生羨慕。

以下就係Momo嘅索爆靚相。

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