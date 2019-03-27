盧凱彤33歲生忌眾星悼念　何韻詩：好好向前，總會再會

盧凱彤（Ellen）去年8月在跑馬地寓所輕生，享年32歲，她的離世令圈中眾星以及樂迷深感惋惜，而今日（27日）是Ellen 33歲生忌，多位好友紛紛發文悼念。

何韻詩今日凌晨在IG上載同Ellen生前的黑白合照，兩人頭貼頭，何韻詩拿着一本書，上面寫着：「To Goojai」以及一些祝福語，相當有愛。何韻詩表示Ellen非常熱愛音樂，有記錄觀後感的習慣：「妳都是這樣的，看完一個讓妳有感覺的演唱會、聽到一張喜歡的專輯，總是會比別人都認真地發來一段看/聽後感，而且一般都是數天後，顯然是很有責任地消化後，深思熟慮地寫下的文字。」

何韻詩凌晨在IG悼念Ellen。（IG圖片）

何韻詩續指自己一直將這些訊息珍而重之，並po出當年Ellen聽完2013年歌曲《共存》後，寫給她的一段話：「我聽到你的純淨，你的出發點。所有音樂人都是在懷疑跟退縮裡被淋得一身傷痕的，但我看到你的倔強.... 好像從來沒跟你說過，你的音樂是如此的用勇氣孕育了我，給我力量，我為你的這張專輯而驕傲，因為它是在混濁雜亂的世界裡，把一切距離拉近的藥。」

此外， Ellen新歌《光》與《光之外》於今日公開，雖然她已經離開大家接近8個月，但作品依然引起很大迴響，如同何韻詩所講：「妳曾經在這裡發出的光，仍然熾熱。」祝福Ellen生日快樂之餘，還在文末與之共勉：「好好向前，總會再會。」

何韻詩同Ellen關係密切，她的一番說話令不少網友感動，紛紛感慨「太催淚。」（IG圖片）

黃耀明也在IG上載Ellen兩首歌曲的封面相，寫道：「你雖走過死蔭幽谷，最後卻以美麗的音韻與詩歌溫暖孤獨的靈魂。請繼續發光發熱，Rock On。」

黃耀明也在IG上載Ellen兩首歌曲的封面，並po出新歌歌詞。（IG圖片）

除了何韻詩同黃耀明，好姊妹林二汶也在IG貼文悼念Ellen：「從你出生當天開始，我的生命就注定有一片天空永遠放晴，永遠。多謝你，我愛你。」

林二汶在IG悼念好友，并表示由Ellen出生那天起，她生命中有片天空永遠放晴。（IG圖片）

Ellen如此熱愛音樂，儘管她已離世，但相信她永遠都在大家心中，而她的音樂也會一直伴隨大家，繼續在世間發光發熱。