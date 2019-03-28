Gary再襲港化身DJ打碟　自爆已戒酒兩年：現在一飲就會醉！

韓國男歌手Gary昨晚（27日）獲邀來港出席香檳派對，並擔任派對DJ炒熱氣氛。他透露自己在上年12月才開始學打碟做DJ，是一個「打碟初哥」，不過在韓國都試過類似表演經歷：「我試過做暖場DJ，不過當時只有很少客人，今日現場氣氛很好，一定會很有意思！」

Gary昨晚（27日）擔任香檳派對嘉賓。（梁碧玲攝）

他表示在眾多酒類中最喜歡香檳：「飲香檳不會令我感到頭痛，而且可以令心情放鬆！」飲酒文化在韓國相當普遍，Gary酒量是如何的？他笑言：「我其實不太識得飲酒，以前最多可以飲一整支香檳，但我已經2年沒有飲過酒了，所以現在一飲就會醉。」他稱因為生活太忙碌，再加上自從當了爸爸要照顧囝囝的關係，不經不覺就戒酒了。

Gary笑言已經持續做了音樂20年，所以有些疲累需要休息一下。（梁碧玲攝）

Gary講起1歲半囝囝時都不禁露出慈父笑容：「有了囝囝的生活很有趣，我重來都不是居家型的人，但是現在有了囝囝了嘛，所以我變得更顧家了，真的非常吃驚，哈哈！」他笑言囝囝現時的說話能力雖然還不太好，不過已經常常「爸爸」、「媽媽」一起叫。

他笑言自己的酒量是飲完一支香檳。（梁碧玲攝）

相隔五個月再度訪港，他坦言每次來都感受到粉絲熱烈歡迎感到很開心：「囝囝長大一些我一定會帶他再來看香港的夜景！」