【開心速遞】「細龍太」陳偉琪扯火鬧人聲帶受損：有時鬧鬧吓會暈

「細龍太」陳偉琪（Vicky）昨晚（27日）以一身低胸性感晚裝出席香檳派對，她表示自少就被父母灌輸做女仔要知道自己的酒量：「我（酒量）都ok嘅，現在都知自己大概幾時到頂。不過好視乎個日狀態，有時飲兩杯就覺得有少少醉醉哋。」

Vicky直言自己飲酒時不會發酒癲，反而經常要照顧身邊發酒癲的朋友。（梁碧玲攝）

Vicky笑言自己最愛飲啤酒，並自爆自己在外國讀書時期一度養成「啤酒肚」：「我當時養成呢個唔好嘅習慣，以致大家見到我有咁肥嘅相，就係因為我好鍾意飲啤酒！因為飲啤酒唔會太易醉，飽多過醉，所以我唔會話喺party飲得太多，不過我好鍾意寫論文嘅時候一路打一路飲，我覺得好enjoy！」

Vicky列出三樣「飲酒守則」呼籲大家要培養良好飲酒習慣，包括不要不停溝酒、不要空肚飲酒和清楚自己飲酒時的反應。（梁碧玲攝）

Vicky有份演出的處境劇《愛·回家之開心速遞》已蟬聯9個星期的收視冠軍，她表示劇中所有演員都有很大功勞，為角色豁出去，近日劇中的四位「耆英」組成的「大四喜」深受網民歡迎，她亦感到相當高興。她坦言為了演活「細龍太」這個經常潑婦罵街的角色，亦犧牲了自己的聲帶：「我不嬲都唔識鬧人，所以我每次拍完鬧人嘅戲都喘晒氣，有時仲鬧鬧吓會暈暈地，好辛苦！有時我都會同大小姐（林淑敏）分享，『原來鬧人真係咁辛苦㗎』，然後佢話『係呀你終於都知道喇？』有時我哋唔係鬧一次，可能鬧10次、20次，真係好攰㗎。」