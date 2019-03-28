JW自爆在英國讀書時是「酒鬼」：覺得自己好似放監咁！

JW（王灝兒）昨晚（27日）出席香檳派對並擔任歌唱表演嘉賓，派對上亦請了韓國男歌手Gary做派對DJ。JW笑稱其實自己都有學過打碟：「我幾年前學過，因為有個朋友做DJ，我又貪得意想學下，但係絕對唔可以話叻，哈哈！」

JW（王灝兒）昨晚（27日）出席香檳派對擔任表演嘉賓。（梁碧玲攝）

JW自爆以前在外國讀書時經常出去劈酒，亦試過飲到爛醉：「啱啱讀大學嘅時候好開心，因為覺得自己好似放監咁，自己一個人去英國讀書吖嘛，所以我哋成班朋友啱啱一開頭嘅時候一個禮拜可能出去2、3次，不過之後就已經無喇，大家都攰啦飲完酒下一日又要返學，然後飲多咗嘔完又辛苦！」她笑言自己酒量OK，不過相較起前幾年，現時開始較少飲酒，只得慶功或慶祝生日時才會飲酒。

JW笑言剛剛到外國讀書就像放監一樣，周不時和朋友出去飲酒。（梁碧玲攝）

日前為好友許廷鏗擔任紅館演唱會嘉賓，JW坦言很希望能再次踏足紅館開演唱會，不過現在還不是時候：「首先要儲返多啲歌先啦，因為我自己本身今年希望1、2月尾可以出到歌，但好多因素到而家都未有。我希望每一年都可以繼續有新歌，唔想停咗喺度。」