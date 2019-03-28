遺孀為盧凱彤於台北舉行紀念展　容祖兒何韻詩林二汶親身到場支持

去年8月在盧凱彤（Ellen）離開大家，3月27號係佢33歲生忌，佢嘅妻子兼台灣攝影師余靜萍，於台北舉行《你的左手我的右手》展覽，展出Ellen生前畫作。佢嘅一眾好友包括林二汶、黃耀明、容祖兒、何韻詩等都專誠飛到當地出席開幕禮，一齊懷緬摯友。

眨下眼Ellen已經離開大家超過半年……（盧凱彤IG）

根據官方頁面資料，《你的左手我的右手》展覽暫時只計劃於台北舉行，八月香港亦會有展覽，但內容及形式未必一樣。Ellen生前一眾好友亦喺開幕首日專誠到場支持，並上載場內多張照片，有Ellen親筆手稿，亦有唔少余靜萍攝影作品。

親身到場出席展覽嘅Ellen好友包括：

Ellen嘅At17好拍檔林二汶上載展覽角落照片寫上：「在這張沙發上，我最坦白。」，除此之外仲上載那些年二人合照，祝Ellen生日快樂：「從你出生當天開始，我的生命就注定有一片天空永遠放晴，永遠。多謝你，我愛你。」Joey亦分享展覽場內多張照片話：「阿妹，你的大日子我怎能缺席，能再次感受你的溫度，你的可愛你的率真，我心裡暖暖的，還有還有，你和小魚的愛情故事，由一開始到現在，美麗得不似世上有，今天看到小魚和你已二合為一，見魚如見妹，大家好好的，無事常相見，此行。不枉。大喊一聲，生日快樂」

展覽中有唔少Ellen生前畫作。（容祖兒IG）