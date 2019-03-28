【拆彈專家2】劉德華劉青雲相隔17年再合作 ：好似係頭先嘅事

《拆彈專家2》今天（28日）舉行開鏡拜神儀式，上一集主演的劉德華繼續擔任主角之一，再加影帝劉青雲和女神倪妮的加入，三人會擦出什麼火花？令大家十分期待。而上一集劉德華因拆彈殉職，所以今集雖然叫做《拆彈專家2》，但是故事是全新內容。

續集加入青雲與華仔鬥戲，相信大家都會非常期待。（梁碧玲攝）

故事大綱暫時不可透露，但青雲也略微介紹：「大概就係我哋一齊去拆彈，拆完又返去分開做啲嘢，跟住又一齊返去拆彈，倪妮佢就同華仔去拍拖，又分開又復合，大概係咁。」角色方面由華仔解說：「我角色就係拆拆下彈又唔拆又走返去拆，咪就係咁囉。」

當年拍電影《暗戰》時候華仔有一幕是扮女人，大家覺得很有趣，而這一次電影中會否有搞笑場面？華仔指最搞笑的是扮男人。（梁碧玲攝）

拆彈的動作場面也不能少，華仔指不用擔心會受傷，因為大部份已交由倪妮負責，倪妮直言：「有可能是我最多，因為我是反恐部隊，所以這方面是交由我們第一時間衝鋒陷陣，不過與兩位男神合作非常幸運，他們是我非常非常欣賞的男演員。」

華仔成功爭取下年紅館檔期舉行演唱會，在加場方面他回應暫時不知道，遲一點便公布。（梁碧玲攝）

談到兩大影帝已相隔17年沒有合作，再次合作二人並不覺得是這麼久的事：「好似係頭先嘅事或暫講好似今朝嘅事，回憶方面真係冇諗，因為我哋係比較活在當下，所以講依家嘅事。」