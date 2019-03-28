【多圖】少女時代太妍IG罕曬性感相　擺脫宅女造型大派福利

少女時代隊長太妍向來不走性感路線，間中穿上較少布的舞台裝，SONE（少女時代粉絲）都反應極大，希望偶像收起性感。太妍今天竟罕有地在IG曬性感相，吊帶背心令好身材若隱若現，非常吸睛。

今天太妍在個人Instagram上貼出兩張自拍照，戴上眼鏡化淡妝的她，穿著深色吊帶背心，並寫上「地球說它生病了」，似乎想表達近日氣溫反常的現象。雖然照片中的太妍，看上去表情非常不好，可是若隱若現的好身材成為網民和粉絲的焦點。由於太妍出道以來少有性感上陣，加上私下以宅女打扮為主，所以間中少露纖腰的她，已被視為粉絲福利。

少女時代太妍勁罕有在IG曬性感相。（網上圖片）

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其實今年已踏入30歲的太妍，比起初出道的少女時期，衣著打扮上已較為開放。太妍開設個人YouTube頻道（탱구TV）後，曾上傳泰國演唱會的花絮片段，其中一段是太妍在酒店泳池暢泳的影片。影片中穿著黑色大露背泳衣的太妍，在無邊泳池玩得不亦樂乎的樣子，被粉絲大讚可愛外，偶像零贅肉的身材更是羨煞旁人。由於太妍出道以來從未公開過泳衣照，影片一個月內已累積超過150萬觀看次數，成為頻道中影片之冠。

太妍大方曬出泳衣造型，獲粉絲大讚。（影片截圖）