【多圖】歷年內地女星拍無綫劇　張延蔣文端都唔夠佢靚

近日無綫宣佈會進軍大灣區，覬覦當地免費電視市場的肥豬肉，令不少觀眾擔心港人的電視台，劇集和綜藝節目均會投向內地懷抱。其實無綫早跟內地接軌，除了近年的合拍片外，早於90年代開始已經引入內地演員，更捧紅了幾位小花何美鈿、張延、蔣文端及之後的李倩，轉眼廿年過去，幾位小花現況如何？下文為大家娓娓道來。

張延

看過《笑看風雲》的觀眾，一定記得古巨基的內地女友小蓮，她的真名是張延，在劇中其實是演回自己，她是1992年的華南理工實習生，無綫招聘她來港拍劇，首齣作品是《Catwalk俏佳人》飾演一名女同性戀者，之後在《刑事偵緝檔案》及《生死訟》也有份登場。廣東話雖然不是太標準，但清純外貌卻迷倒了不少本地觀眾，實習期滿後返回內地繼續拍劇。在2004年跟香港演員張錦程結婚，現時育有一名女兒，49歲的她，面容更添飽滿，多演繹媽媽角色。

《笑看風雲》張延跟古巨基有感情戲。（網上圖片）

張延近年演出媽媽角色。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

何美鈿

1996年呂頌賢版的《笑傲江湖》，最讓人留下深刻印象的是儀琳小師妹，而飾演者正是何美鈿，當年她曾是體操運動員，奪得全國比賽冠軍，18歲退役後，輾轉來港拍劇，首齣劇集是1995年的《忘情闊少爺》，除了無綫劇集《笑傲江湖》，還有《西遊記》、《天龍八部》，在2007年拍攝電影《門徒》，近年在內地發展拍劇，她外貌廿年如一日，43歲的她，名副其實是凍齡美魔女。

《笑傲江湖》何美鈿飾演最美小師妹儀琳。（網上圖片）

何美鈿保養得宜，睇落仲好後生。（網上圖片）

+ 11 + 10 + 9

李倩

現年35歲的李倩，相信觀眾對她不會陌生，早於2003年來港拍攝《大唐雙龍傳》，跟林峯成為一對飾演宋玉致，其實在來港前，她已拍攝過內地劇集《武林外史》及《天下糧倉》，而作為內地小花，當年本地觀眾卻相當包容，成為港人的集體回憶，現時在內地屬於多產演員，比起不少年輕花旦，顏值可說毫不輸蝕，若然再次來港拍劇，相信大有市場。

李倩有份演出《大唐雙龍傳》，跟林峯成為一對。（網上圖片）

李倩仲靚過不少年青花旦，名副其實凍齡美魔女。（網上圖片）

+ 3 + 2

蔣文端

另一位華南理工的小花蔣文端，首齣作品是《壹號皇庭III》，拍攝過多齣無綫劇集，包括《阿Sir早晨》、《射鵰英雄傳》、《情濃大地》及《刑事偵緝檔案》等，返回內地後轉為演出粵劇，成為正印花旦，曾獲得中國戲劇梅花獎，被列為國家一級演員，晉身廣東省政協。

蔣文端近年已轉向粵劇界發展。（網上圖片）