Jessie J與異性友人爆裸照　男友查寧泰坦唔嬲反讚：我好愛呢張相

英國歌后Jessie J在27日迎來31歲生日，昨日（28日），她在IG上載一張黑白裸照，引起網友熱烈討論。

在Jessie J曝光的照片中，她全身赤裸地站在浴室的一邊，以嫵媚的眼神望向鏡頭，將玲瓏浮凸的身材展現得淋漓盡致，性感撩人。而造型師好友Eduardo Ponce則除褲坐在馬桶上，單手托着下巴，呈現出若有所思的狀態。

Jessie J在文中寫到：「Eduardo Ponce在我生日時po出這張照片，道盡了我們之間的友誼，我的秘密情人。」而男友查寧泰坦（Channing Tatum）還留言評論：「我無法用言語表達我有多麼喜愛這張照片。」

見查寧如此大方，有網友笑言「這張照片一定是你拍的」，也有網友好奇「你竟然不生氣」、「你對這OK？」等。

造型師好友在IG貼圖為Jessie J慶生，他寫到：「沒有比這張更好的照片來概括我們的友誼，我愛你Jessie J，生日快樂我的白羊座靈魂姐妹。我的生活中有你實在太美妙，謝謝你做的一切。我會永遠珍視我們的記憶。」（IG圖片）

自從去年10月查寧與Jessie J戀情曝光之後，兩人一直愛得甜蜜，時常為對方的新戲或者演唱會撐場。雖然初初粉絲對他們的戀情感到驚訝，不過現在也越來越看好雙方的感情。兩人更不時被影到結伴出現在街頭，十指緊扣，有講有笑，相當sweet。

單看查寧泰坦與Jessie J的眼神都能感受到兩人有幾sweet！（VCG）

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