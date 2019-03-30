奇洛李維斯遇飛機故障　表現淡定完全零架子為乘客舒緩緊張情緒

搭飛機最希望當然就是safe flight啦，無人會想遇到任何航空事故，不過如果能夠同荷李活巨星奇洛李維斯 (Keanu Reeves) 搭同一班機而又遇到機件故障要緊急降落再齊齊迫巴士，咁其實是不幸還是幸運呢？而當日有幸跟他同機的乘客就將事件post上網同大家分享。奇洛李維斯雖然身為超級男神，但他完全零架子，出晒名作風親民又貼地，他於美國時間上周末 (24號) 坐飛機由三藩市前往洛杉磯期間，就成為了大家集郵的對象，他亦來者不拒，跟粉絲和乘客合照之餘還開心share他稍後的拍攝計劃。

奇洛李維斯日前搭飛機被野生捕獲。(ig圖片)

原本今次的旅程好愉快，誰知飛機因為機件故障而要突然緊急降落在加州的Bakersfield市。奇洛李維斯全程表現淡定，也未有使用特權要求獲得航空公司優先安排候補機位上機，而是跟大家一同等候。堂堂一個巨星的他竟然還主動在現場幫助其他乘客，耐心地向眾人說明情況，之後又與乘客齊齊坐接駁巴士往洛杉磯，其親切熱心的表現獲得大家一致激讚，網民亦狂畀like留言讚美他。奇洛李維斯在車上更繼續娛樂大家，他搞笑讀出關於Bakersfield市的冷知識，和用手機播出當地著名的鄉謠音樂，大家都被他逗得非常開心。

奇洛李維斯主動幫忙其他乘客。(ig圖片)

奇洛李維斯落車離開時，還逐一跟同車的乘客握手道別，更表示：「Nice to meet you。」親民友善指數爆燈！事後有關奇洛李維斯於今次事件的合照和短片亦瞬間在網上瘋傳吸like。不少網民說笑表示：「在你的航機緊急降落在一個偏遠機場時，至少有奇洛李維斯跟你一樣經歷著這倒楣一天」、「原本不幸嘅事，因為遇到奇洛李維斯而變得幸運」、「奇洛李維斯個人咁黑仔，我明白點解飛機要突然緊急降落了」、「佢嘅人生出名好淒慘，同佢一齊就唔會覺得自己慘㗎喇」。

佢當日同乘客嘅合照喺網上瘋傳。(ig圖片)

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在 Instagram 查看這則貼文 KarineSylvie BUENO KeanuFanFR（@keanureevesfanfrance）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 27 日 上午 11:54 張貼

以下係奇洛李維斯當日嘅相同短片截圖，同埋一齊欣賞下呢位超級男神嘅型爆靚相同劇照啦。