ONF香港開騷邀MIRROR任嘉賓　姜濤控訴花姐好惡迫減肥？

韓國男團ONF昨晚（29/3）在九龍灣國際展貿中心舉行演唱會，今次是ONF首次在香港開騷，香港FUSE（ONF粉絲）固然落力捧場。為了答謝FUSE的支持，ONF苦練普通話獻唱五月天的《後來的我們》，歌迷們均感到非常驚喜，紛紛舉起手機拍片留念。

ONF首度在香港開騷，特意為FUSE準備《後來的我們》一曲。（陳順禎攝）

另外，香港代表MIRROR成員姜濤和Anson Lo擔任ONF演唱會嘉賓，因此也吸引不少MIRROR粉絲帶同燈牌入場睇騷。出道半年的MIRROR除了呈獻《Trouble Maker》外，亦特別準備一段ONF的舞蹈，向這隊2017年出道的韓團前輩致敬。

姜濤和Anson Lo呈獻一小段ONF的舞蹈，令ONF和歌迷相當驚喜。（陳順禎攝）

此外，姜濤和Anson Lo亦有向ONF請教活動心得，特別是姜濤問ONF：「經理人係咪好惡咁叫你哋減肥㗎？」全場觀眾無不聯想起出名態度嚴厲的MIRROR經理人花姐，隨即爆笑不斷，ONF其後稱會按照平日在電視上的表現自我管理體重。得到前輩的生存秘訣後，姜濤和Anson Lo也向ONF教授如何用廣東話說「我愛你哋」、「好掛住你哋」、「請繼續支持我哋ONF」回敬。

當姜濤問ONF有否被凶惡的經理人強迫減肥，全場隨即爆笑不斷。（陳順禎攝）