【有片】古天樂唱《男朋友》掀高潮　演藝人協會推手機app助新人

在 Instagram 查看這則貼文 Toby Chan 陳庭欣（@toby_yanyan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 30 日 上午 7:21 張貼

香港演藝人協會慈善有限公司 (PAGC) 正式成立，並於昨晚 (30日) 舉行成立典禮暨第一屆慈善晚會，演藝人協會第13屆會長古天樂、PAGC董事成龍以及曾志偉等演藝界人士均有出席，現場星光熠熠，群星雲集。而當晚的表演嘉賓就有草蜢、容祖兒以及張敬軒等，場內氣氛熱烈。不過全晚的高潮所在，當然就是古天樂 (古仔) 上台與草蜢一起唱他的經典金曲《男朋友》啦！真係聽到全場歡呼聲不絕兼拍晒手掌㗎。咁耐無唱歌的古仔唱巧依然keep到，無跌wattt，一聽他唱簡直就係回憶返晒嚟。

古天樂又再開金口喇。(ig圖片)

古仔又透露是次慈善晚宴的主題是「傳承」：「意思係將演藝圈所有前輩嘅經驗同演藝心得，可以傳承畀下一代。我哋同時亦希望可以盡量幫助多啲從事演藝界嘅新人，今日會launch一個由演藝人協會製作嘅手機應用程式，入面有得畀啲新人做自我介紹，畀啲題目佢哋，令各位電影公司老闆或製作公司可以去搵一啲合適嘅人選。」

古天樂希望可以幫到更多新人。(視覺中國)

一齊睇下當晚星光熠熠嘅盛況。(圖片提供：視覺中國)

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