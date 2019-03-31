陳法拉全面投入美劇拍攝工作　同妮歌潔曼同場開工邊拍邊偷師

陳法拉自從於2014年重返校園到美國進修，並於2018年畢業後，就主力在當地發展演藝事業，進軍荷李活。她最近就接拍了HBO的迷你劇《The Undoing》，該劇的星級陣容包括有金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、曉格蘭特（Hugh Grant）、當奴修打蘭（Donald Sutherland）以及《無聲絕境》（A Quiet Place）的童星諾亞祖比（Noah Jupe）等。據悉，這套6集的迷你劇入面，法拉會演出其中四集，並飾演Jolene一角，劇集被安排於明年推出。

法拉有份參演HBO迷你劇。(資料圖片)

而身在美國的法拉，於3月時已全面投入《The Undoing》的拍攝工作，日前就有當地網民在IG post了該劇於紐約街頭拍攝現場的照片，相中可見妮歌潔曼正在進行拍攝，而法拉也有跟妮歌一起開工，與妮歌同場，但就未知兩人可有對手戲。現場有大班工作人員圍住，所以並沒有見到法拉當時的造型。而該劇的導演蘇珊比爾（Susanne Bier）近日也有於IG post了劇集的拍攝花絮相，公開了妮歌、曉格蘭特以及童星諾亞祖比等人的造型。

法拉同妮歌同場一齊進行拍攝工作。(IG圖片)

《The Undoing》是根據Jean Hanff Korelitz於2014年出版的小說《You Should Have Known》改編拍攝，故事講述由妮歌潔曼飾演的主角Grace Sachs，本來與由曉格蘭特飾演的Jonathan Sachs育有一子，有一個美滿的家庭，而她自己是一個治療師，生活簡單幸福。不過在Grace的新書發佈前的，一連串的不幸事件發生，丈夫也失了蹤，她因而發現了丈夫竟背著他暗藏秘密。

法拉好專注咁睇住妮歌拍攝。(IG圖片)

以下就係《The Undoing》嘅劇照同拍攝現場嘅相，仲有法拉喺IG啲靚相。

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