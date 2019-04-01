【開心速遞】金城安同池美麗發生一夜情　米已成炊要同Bonnie分手

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》播出至今愈來愈受觀眾同網民的喜愛，劇情亦開始間中會出現大暴走，令大家睇得好驚喜。繼早前群姐 (許思敏 飾) 當眾除衫搶Fo的一幕之後，就有由熊樹根 (劉丹 飾)、龍敢威 (羅樂林 飾) 、譚道德 (陳榮峻 飾) 以及豹叔 (黎彼得 飾) 這四名耆英組成的Hip Hop組合「大四喜」大唱洗腦歌。而4月1日晚播出的一集，更有金城安 (周嘉洛飾) 同池美麗 (鍾凱琪飾) 發生一夜情，更令到他要同正印女友Bonnie (林凱恩飾) 提出分手！

安仔光脫脫被池美麗生擒個樣好驚。(電視截圖)

在呢集的預告片入面，安仔又要再裸露騷肌於人前，他除剩條boxer與池美麗單獨共處，兩人置身於疑似酒吧或卡拉ok房內，躺在梳化上的他遭到美麗主動出擊生擒，令他大為驚訝。之後鏡頭一轉就影住他同美麗的BB已經生了出來，明顯米已成炊，兩人組織了家庭。相信呢個只是安仔自行想像的畫面，不過他就認定自己有同美麗發生過肉體關係，為了負責任，唯有忍痛含淚打電話給Bonnie，同Bonnie講分手。而呢集安排在愚人節播出，相信安仔今次應該只是虛驚一場吧。

安仔即刻推開美麗。(電視截圖)

以下係呢集預告片嘅精彩鏡頭：