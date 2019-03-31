張衛健自爆結過三次婚：如果唔係信仰，我感情比韋小寶更複雜混亂

張衛健昨日去到跑馬地聖瑪加利大堂，與過百名天主教徒分享信仰喺佢人生路上嘅種種事跡。分享會一開始，張衛健提到「如果我唔係信仰，我可能比大鬧天宮時期的孫悟空更失控、我亦有可能比韋小寶嘅感情世界更複雜混亂、我甚至係個唔負責任嘅男人……」但正正係因為信仰，令他能夠克服種種的誘惑。

「如果我唔係信仰，我可能比大鬧天宮時期的孫悟空更失控。」

提到弟弟張衛彝（Henry）去年初暴斃時，張衛健原來正身處泰國渡假，喺趕返香港途中，最令佢感到煩惱嘅係唔知點將弟弟嘅死訊同媽媽講。「到底應該係話Henry死咗？Henry過咗身？定係Henry走咗？發現我一生人寫咗好多劇本、創作咗好多對白，但呢一句，就係短短嘅說話，我諗咗好耐都諗唔到應該點樣講。喺飛機上，太太話『不如同媽媽講Henry返咗天主身邊啦』。」雖然張衛健認為已經有了最好的說話，但他到達媽媽屋企門口、準備撳門鐘時，依然係緊張到不得了。「呢世人未試過咁緊張，出過好多大騷或現場直播都未試過咁緊張，係因為唔知阿媽有咩反應，佢會唔會突然爆血管等等………但同阿媽講Henry返咗天主身邊後，佢好平靜，我以為佢係強裝，但數日後，佢真係咁平靜，真係接受晒我嘅說話，冇因為白頭人送黑頭人而過度傷心。」



張衛健提到弟弟張衛彝去年於家中暴斃時，都有少少眼濕濕。

分享會上，張衛健又自爆結過三次婚。他笑言第一次是在十多年前，由於當時仍有偶像包袱，所以就同太太張茜偷偷喺南京註冊。但若干年後，總係覺得欠一個喺教堂內舉行的婚禮，而剛好老婆係菲律賓旅遊大使，當地旅發局提議可在世界遺產之一嘅聖奧古斯丁教堂（San Agustin Church）舉行婚禮，於是他請了香港的一眾好友飛去當地。「點知出發前5日，教堂話太太唔係天主教徒，所以唔理，仲提議我哋喺香港舉行婚禮，大佬我請晒朋友咁點搞？最終佢哋係話可以借出教堂，但就唔會提供神父，成件事真係做戲咁做。完咗呢埸戲之後，又係若干年後，都仲係有少少耿耿於懷，修女提議喺香港辦一個正式的婚禮，於是我就同埋老婆、阿媽、神父同埋修女5個人完成第三次婚禮。」

張衛健與過百天主教徒分享信仰對他的影響。

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