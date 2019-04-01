具荷拉走出前男友性愛事件陰霾　被網友質疑動刀做雙眼皮手術

前韓國女團Kara成員具荷拉，去年9月曾捲入前男友性愛短片和及暴打事件，演藝事業一度受阻外，事件亦引起全城關注。風波過去半年，具荷拉在粉絲的支持下，逐漸走出性愛事件陰霾，最近主要集中在日本活動。昨天一張自拍照，具荷拉被網民質疑整容一事，但她竟大方承認，並分享從小出道的心路歷程。

具荷拉自被男友威脅要公開性愛影片後，演藝事業備受阻礙外，也一直備受精神折磨。在粉絲的支持下，具荷拉去年12月在日本舉行粉絲見面會，向粉絲剖白心情，作為重新振作的起點。近半年具荷拉主要集中在日本活動，日前她獲邀以模特兒身份出席《Tokyo Girls Collection》時裝秀，並在個人Instagram上傳後台照。可是照片就引來不少網民留言指，具荷拉的眼睛比以前大了兩倍，有動工做雙眼皮手術的嫌疑。

具荷拉早前現身《Tokyo Girls Collection》，被眼利網民質疑做雙眼皮手術。（網上圖片）

面對網友的質疑，具荷拉大方承認動刀做了眼瞼手術。（網上截圖）

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對於網民的指控，具荷拉昨天上傳長文承認的確做了眼瞼手術，並講到出道以來的心路歷程。2008年就以Kara一員出道的具荷拉講到，由於出道時只有17歲，自小就受着很多惡評影響而受傷，這亦是她28歲就需做眼瞼手術的原因之一。具荷拉更講到由於右眼持續不適，所以才會決定做手術。面對網友提出的整容說，具荷拉更是大方承認，她講到：「現在為了我自己，我認為堂堂正正地說出來是正確的做法，並不是想要回應惡性留言。」希望大眾能夠以欣賞的目光對待。

具荷拉自出道起就是一名大眼美女，更被稱為「人間洋娃娃」。（網上圖片）

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