【非分熟女】讚蔡卓妍演技由心而發　吳慷仁：她在我心裏已是影后

電影《非分熟女》昨晚（1日）舉行首映禮，台灣影帝級男演員吳慷仁、蔡卓妍（阿Sa）及一眾戲中演員均有出席。

蔡卓妍、吳慵仁及一眾電影《非分熟女》演員昨晚（1日）出席首映禮。（陳順禎攝）

兩人在戲中有不少肉搏裸露鏡頭，吳慷仁坦言拍檔阿Sa作出了很大犧牲，亦大讚她的演出令人驚艷：「東方女生演員相對地沒有那麼像國外般開放，但這次阿Sa整個人都投入在角色入面，又要作出很多突破，我們男演員反而沒有什麼好看的，哈哈。」

阿Sa表示能從吳慷仁身上學到樸實的演技。（陳順禎攝）

阿Sa憑《非分熟女》被提名金像獎最佳女主角，吳慷仁坦言很為她感到高興，在他心裡面已經是影后了：「她又成熟，而且已經具備了女演員沒有的經驗，這是很寶貴的。她從年輕演到現在，而且已經成熟了心定了，很多戲是由內到外，不是裝出來的。所以她可以入圍金像獎我很開心，希望她這次可以拿獎！」

吳慷仁透露正在馬來西亞拍Netflix新戲，希望盡快學好廣東話，再有機會來香港拍戲。（陳順禎攝）

適逢首映呢日是愚人節，當然少不了被整蠱，阿Sa笑稱早上看見有自己的粉絲專頁宣布關閉，差點信以為真：「佢（粉絲專頁）無啦啦話『今日之後我哋唔會繼續呢個page』，我就覺得，吓點解呀，因為做得好好㗎喎，我自己嘅行程都係睇佢哋先知！我就問佢點解，佢答我『愚人節快樂！』」4月1日亦是哥哥張國榮的死忌，吳慷仁表示在早上起床後播了哥哥張國榮的歌，一聽就聽了整個早上。