容祖兒自認保守不敢看蔡卓妍裸露　鍾欣潼：我同佢一齊沖過涼！

蔡卓妍（阿Sa）、台灣男演員吳慷仁、和吳浩康主演的電影《非分熟女》昨晚（1日）舉行首映禮，容祖兒（Joey）和鍾欣潼（阿嬌）表示得悉好友阿Sa在戲中有大膽裸露演出，特意到場支持好友作品：「佢真係越來越大膽！」

Joey和阿嬌昨晚（1日）出席電影《非分熟女》首映禮。（陳順禎攝）

Joey稱自己望住阿Sa的身體感到很害羞，連跟對方浸溫泉都不敢直望她。阿嬌則自爆早已看過：「我已經睇過佢個body喇！我同佢一齊沖過涼！」Joey笑稱自己很保守，不敢與其他人一起沖涼。

Joey笑言自己較為保守，不能接受與其他人一起沖涼。（陳順禎攝）

適逢愚人節，Joey在社交網站分享了一條整蠱關智斌（Kenny）的短片，片中的Joey為了完美騙過Kenny而演技大爆發，不過Kenny的反應令Joey感到相當內疚：「真係好唔忍心，呢個世界點解會有咁善良嘅男人呢？佢不停自己都好驚，但係不停同我講『唔洗驚』，真係好man！唔覺得呢單嘢，關智斌完全將佢嘅優點顯露咗出嚟。」

阿嬌表示好姊妹阿Sa很有做導演的才能。（陳順禎攝）

被問到兩位有沒有而意再拍電影，Joey大爆阿Sa已經有計劃：「我一路都話我哋三個好啱拍一套電影，阿Sa諗咗故事㗎喇！」阿嬌笑言阿Sa其實很有潛質做導演，正在等待劇本的到來。