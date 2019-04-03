韓火火野生捕獲EXO吳世勳　為「贖回」同框合照竟被迫擺低¥500？

內地時尚網紅達人韓火火日前在韓國巧遇偶像EXO的成員吳世勳，搞到佢超開心，最後靠偷拍角度，成功博得與偶像同框！

韓火火日前於微博透露人在韓國首爾，在餐廳吃飯時發現隔離檯的客人竟然就係EXO成員吳世勳（韓火火微博截圖）

韓火火日前於微博透露人在韓國首爾，喺餐廳食食吓飯發現隔離檯的客人竟然就係EXO成員吳世勳！雖然起初只出左文字post，但隔了幾分鐘後韓火火就PO埋相「有圖有真相」。可以見到相中吳世勳就坐在韓火火身後，戴着黑色棒球帽、穿着灰色帽T，拎住手機傾電話，身邊應該是他的朋友，而韓火火一隻手遮住嘴，一臉怕醜的表情，利用角度技巧性的與吳世勳同框。

韓火火日前於微博透露人在韓國首爾，在餐廳吃飯時發現隔離檯的客人竟然就係EXO成員吳世勳（韓火火微博截圖）

誰不知女星突然周雨彤跳出嚟留言表示「花了錢從我這兒買的圖嘻嘻」，原來呢張「同框照」係佢幫手影，韓火火仲用咗500蚊人仔先買到，讓他笑罵周雨彤「是不是人」！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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