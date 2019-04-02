鄭秀文首度加盟內地綜藝節目任導師　與范丞丞等七人相處融洽

內地綜藝節目製作龐大而且資金充足，兩岸三地唔少巨星級藝人好似王菲、周杰倫、章子怡都曾經參與各類型綜藝節目拍攝，最近又有天后級人馬加盟﹗Sammi鄭秀文最近忙於為7月演唱會綵排，但原來佢仲默默有新搞作，就係參與內地綜藝節目《少年可期》拍攝，呢次更加係Sammi首次擔任節目導師。節目方面呢日正式公開官方海報宣佈呢件事，令粉絲們相當期待﹗

4月2日節目官方微博正式宣佈Sammi係節目第2位導師。（微博圖片）

《少年可期》由芒果TV製作，根據官方微博描述，節目係「中國首檔師徒關係探索體驗類真人秀，集合七位少年去逐一拜訪六位音樂界大咖前輩，通過和師父三天兩夜的共同生活，解答內心疑惑，收穫青春感悟。」七位主角正正係早前來港開騷嘅內地男團樂華七子，成員包括范冰冰細佬范丞丞、朱正廷、畢雯珺、黃明昊、丁澤仁、李權哲、黃新淳。

早前網上曾流出呢張Sammi同樂華七子嘅合照，當時已經有人猜測Sammi可能會加盟節目。（網上圖片）

節目一直未有公開6位導師身份，上星期五播出第1集首位師父係蒙古歌手騰格爾，到4月2號節目於官方微博公開第2位導師海報，寫上舞臺上的能量天后鄭秀文。據知內地電視台多次邀請Sammi參與選秀及音樂節目，但一直未能打動佢。官方海報曝光後Sammi隨即喺微博留言話：「這趟短短的歷程，非常有趣非常有意思，七子每一個人都充滿能量而且有實力，充滿吸引力，各有令人讚羨之特質，團隊精神強，而且對學習的熱情讓山米（sammi）非常感動。我們相處過程也很搞笑喔﹗親愛的七子，加油﹗前途無量。」

樂華七子上星期來港開騷時，對Sammi老師有讚冇彈：「特別和藹，老師很照顧我們。一直帶我們逛，去了海邊。」（資料圖片）